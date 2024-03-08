Представлен Nothing Phone (2a) с подсветкой Glyph и батареей 5000 мАч — Finance.ua

Представлен Nothing Phone (2a) с подсветкой Glyph и батареей 5000 мАч Сегодня 04:42 — Фондовый рынок

Представлен Nothing Phone (2a) с подсветкой Glyph и батареей 5000 мАч

Nothing Phone (2a), третий смартфон бренда, возглавляемого бывшим соучредителем OnePlus Карлом Пеем, сегодня наконец-то увидел свет.

Новинка работает на базе чипсета MediaTek Dimensity 7200 Pro и оснащена AMOLED-дисплеем с адаптивной частотой обновления 120 Гц. На задней панели устройства установлены две 50-мегапиксельные камеры, а корпус соответствует стандарту защиты от воды и пыли IP54. И, конечно, не обошлось без фирменной подсветки Nothing — так, на этот раз Glyph выглядит проще, но ведь и цена устройства ниже предшественников.

Nothing Phone (2a) с двумя SIM-картами работает под управлением Nothing OS 2.5 на базе Android 14. Он гарантированно получит три года обновлений Android и четыре года патчей безопасности. Смартфон оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080×2412) и адаптивной частотой обновления от 30 Гц до 120 Гц, который защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5. Экран имеет поддержку HDR10+, частоту дискретизации касания 240 Гц, частоту ШИМ 2160 Гц и пиковую яркость 1300 нит. Под капотом смартфона находится 8-ядерный 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7200 Pro.

Новинка получила двойную камеру с двумя 50-мегапиксельными сенсорами, как и сообщалось в утечках. Основной 50-мегапиксельный сенсор имеет объектив с диафрагмой f/1.88 и размером 1/1.56″ с поддержкой OIS и EIS. Второй 50-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор имеет диафрагму f/2.2 и угол обзора 114°. На передней панели смартфона расположена 32-мегапиксельная селфи-камера.

Nothing Phone (2a) поддерживает 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, ГЛОНАСС и порт USB Type-C. Он оснащен микрофонами высокой четкости и двойными стереодинамиками и поддерживает функцию распознавания лица.

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