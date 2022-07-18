Представлен бюджетный Samsung Galaxy M13 с батареей 6000 мАч — Finance.ua
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Представлен бюджетный Samsung Galaxy M13 с батареей 6000 мАч

Технологии&Авто
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Samsung Galaxy M13 4G — это улучшенная одноименная модель, выпущенная ранее. Новинка отличается переделанным дизайном задней камеры и увеличенной батареей емкостью 6000 мАч. Об этом пишет GSMArena.com.
Другие характеристики остались такими же, как у модели, представленной в мае 2022 года: те же 6,6-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением Full HD+, чипсет Exynos 850 и 50-мегапиксельная основная камера, дополненная двумя датчиками — «сверхшириком» 5 Мп и датчиком глубины 2 Мп.
Представлен бюджетный Samsung Galaxy M13 с батареей 6000 мАч
Что касается Galaxy M13 5G, то это совсем новый гаджет. Он оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и каплевидным вырезом для 8-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели находится основная камера с главным датчиком разрешения 50 Мп и 2-мегапиксельным модулем для эффекта глубины.
Телефон получил чипсет MediaTek Dimensity 700, работающий в паре с 4/6 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной, которую можно расширить с помощью MicroSD. Также под капотом установлена ​​батарея 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью 15 Вт.
Представлен бюджетный Samsung Galaxy M13 с батареей 6000 мАч
Оба смартфона загружаются с Android 12, поверх которой установлен One UI 4.0.
Galaxy M13 4G оценили в 150 долларов за комплектацию с 4/64 ГБ памяти, а M13 5G — в 175 долларов.
Старт продаж запланирован на 23 июля. Появятся ли новинки в Украине, пока не известно.
По материалам:
gsminfo
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