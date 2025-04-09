Предприниматели получили более 75 тыс. кредитов по госпрограмме «Доступные кредиты 5−7−9%» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Предприниматели получили более 75 тыс. кредитов по госпрограмме «Доступные кредиты 5−7−9%»

Кредит&Депозит
15
Предприниматели получили более 75 тыс. кредитов по госпрограмме «Доступные кредиты 5−7−9%»
Предприниматели получили более 75 тыс. кредитов по госпрограмме «Доступные кредиты 5−7−9%»
За прошедшую неделю в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» предприниматели получили от уполномоченных банков 331 льготный кредит на общую сумму 2,2 млрд грн, в том числе от банков государственного сектора экономики — 67 кредитов на 0,5 млрд гривен.
Предприниматели получили более 75 тыс. кредитов по госпрограмме «Доступные кредиты 5−7−9%»
За время действия военного положения в Украине выдано 75 968 кредитов на 297,3 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 55 711 кредитов на 149,1 млрд грн), из которых на 07 апреля текущего года:
  • 38,64 млрд грн — на инвестиционные цели;
  • 73,33 млрд грн — на финансирование оборотного капитала;
  • 45,03 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 35,33 млрд грн — на переработку сельскохозяйственной продукции;
  • 2,19 млрд грн — на финансирование энергосервиса;
  • 57,31 млрд грн — на антивоенные цели;
  • 32,13 млрд грн — кредитование в зоне высокого военного риска.
Всего с момента старта программы подписано 110 790 кредитных договоров на 386,9 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики — 76 187 договоров на 175,8 млрд гривен.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems