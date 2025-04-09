Предприниматели получили более 75 тыс. кредитов по госпрограмме «Доступные кредиты 5−7−9%» — Finance.ua

Предприниматели получили более 75 тыс. кредитов по госпрограмме «Доступные кредиты 5−7−9%» Сегодня 04:43 — Кредит&Депозит

Предприниматели получили более 75 тыс. кредитов по госпрограмме «Доступные кредиты 5−7−9%»

За прошедшую неделю в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» предприниматели получили от уполномоченных банков 331 льготный кредит на общую сумму 2,2 млрд грн, в том числе от банков государственного сектора экономики — 67 кредитов на 0,5 млрд гривен.

За время действия военного положения в Украине выдано 75 968 кредитов на 297,3 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 55 711 кредитов на 149,1 млрд грн), из которых на 07 апреля текущего года:

38,64 млрд грн — на инвестиционные цели;

73,33 млрд грн — на финансирование оборотного капитала;

45,03 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

35,33 млрд грн — на переработку сельскохозяйственной продукции;

2,19 млрд грн — на финансирование энергосервиса;

57,31 млрд грн — на антивоенные цели;

32,13 млрд грн — кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта программы подписано 110 790 кредитных договоров на 386,9 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики — 76 187 договоров на 175,8 млрд гривен.

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