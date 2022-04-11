Правительство впервые выделило средства на восстановление освобожденных территорий — Finance.ua

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Правительство впервые выделило средства на восстановление освобожденных территорий

Сегодня 09:49Казна и Политика
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Правительство впервые выделило средства на восстановление освобожденных территорийПравительство впервые выделило средства на восстановление освобожденных территорий
На восстановление освобожденных от российских захватчиков населенных пунктов направлен первый миллиард гривен.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Направляем из резервного фонда первый миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских войск территорий. Денежные средства пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры», — написал Шмыгаль.
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В частности, 400 млн грн. выделено для Киевской области, по 250 млн грн — Черниговской и Сумской областям. Еще 100 млн грн выделено для Житомирщины.
За счет выделенных средств будет произведен ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии.
Кроме того, средства будут направлены на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды.
Распорядителем средств будут военно-гражданские администрации в каждой области. Со стороны правительства координировать процесс будет Министерство развития общин и территорий.
«Это только первый этап, и предстоит еще много работы по капитальному восстановлению нашей страны. К этому мы приступим сразу после нашей победы», — заявил Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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