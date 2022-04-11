Правительство впервые выделило средства на восстановление освобожденных территорий — Finance.ua

Правительство впервые выделило средства на восстановление освобожденных территорий

Сегодня 09:49 — Казна и Политика

Правительство впервые выделило средства на восстановление освобожденных территорий

На восстановление освобожденных от российских захватчиков населенных пунктов направлен первый миллиард гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Направляем из резервного фонда первый миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских войск территорий. Денежные средства пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры», — написал Шмыгаль.

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В частности, 400 млн грн. выделено для Киевской области, по 250 млн грн — Черниговской и Сумской областям. Еще 100 млн грн выделено для Житомирщины.

За счет выделенных средств будет произведен ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии.

Кроме того, средства будут направлены на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды.

Распорядителем средств будут военно-гражданские администрации в каждой области. Со стороны правительства координировать процесс будет Министерство развития общин и территорий.

«Это только первый этап, и предстоит еще много работы по капитальному восстановлению нашей страны. К этому мы приступим сразу после нашей победы», — заявил Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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