Правительство утвердило Дорожные карты, необходимые для открытия первого кластера в переговорах о вступлении Украины в ЕС — Finance.ua

Правительство утвердило Дорожные карты, необходимые для открытия первого кластера в переговорах о вступлении Украины в ЕС Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Правительство утвердило Дорожные карты, необходимые для открытия первого кластера в переговорах о вступлении Украины в ЕС

В среду, 14 мая, украинское правительство утвердило Дорожные карты, необходимые для открытия первого кластера в предвступительных переговорах Украины и Европейского Союза.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как отмечается, дорожные карты касаются сферы верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов.

По словам Шмыгаля, они полностью отвечают международным обязательствам Украины, ее стратегическим и программным документам.

Также правительство одобрило переговорную позицию по первому кластеру переговоров «Основы процесса вступления в ЕС».

«Делаем важные шаги к членству в Евросоюзе. Наши цели неизменны: в этом году открыть переговоры по всем шести переговорным кластерам, а после завершения войны стать неотъемлемой частью единой Европы», — подчеркнул премьер.

Напомним, в Еврокомиссии считают реальной перспективу вступления Украины и Молдовы в ЕС до 2030 года. Изменения в мире придали процессу расширения ЕС геополитического веса и открыли новые возможности для Украины и Молдовы, вхождение которых в ЕС до 2030 года — реальная перспектива, заявила ранее еврокомиссар по расширению Марта Кос.

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