Правительство упростило процедуру строительства объектов распределенной генерации — Finance.ua

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Правительство упростило процедуру строительства объектов распределенной генерации

Энергетика
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Правительство упростило процедуру строительства объектов распределенной генерации
Правительство упростило процедуру строительства объектов распределенной генерации
Кабинет министров внес изменения в постановление о строительстве и размещении газопоршневых и газотурбинных установок, а также генераторов на период военного положения.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Внесены изменения в постановление КМУ от 07.12.2023 № 1320 «Некоторые вопросы строительства и/или размещения газопоршневых и газотурбинных установок, в частности когенерационных, блочно-модульных котельных, дизельных/бензиновых и газовых генераторов, на период военного положения», — говорится в сообщении.
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По словам Мельничука, такие изменения внесены с целью ускорения строительства и ввода в эксплуатацию объектов распределенной генерации, которые включают газопоршневые и газотурбинные установки.
Это позволит улучшить энергетическую безопасность и снизить дефицит генерирующих мощностей, обеспечив энергонезависимость регионов и государства в целом.
К тому же отменены ограничения для операторов сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, что позволит подключать газопоршневые и газотурбинные установки другими субъектами хозяйствования.
По материалам:
Finance.ua
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