Правительство упростило процедуру строительства объектов распределенной генерации — Finance.ua

Правительство упростило процедуру строительства объектов распределенной генерации Сегодня 18:47 — Энергетика

Правительство упростило процедуру строительства объектов распределенной генерации

Кабинет министров внес изменения в постановление о строительстве и размещении газопоршневых и газотурбинных установок, а также генераторов на период военного положения.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Внесены изменения в постановление КМУ от 07.12.2023 № 1320 «Некоторые вопросы строительства и/или размещения газопоршневых и газотурбинных установок, в частности когенерационных, блочно-модульных котельных, дизельных/бензиновых и газовых генераторов, на период военного положения», — говорится в сообщении.

По словам Мельничука, такие изменения внесены с целью ускорения строительства и ввода в эксплуатацию объектов распределенной генерации, которые включают газопоршневые и газотурбинные установки.

Это позволит улучшить энергетическую безопасность и снизить дефицит генерирующих мощностей, обеспечив энергонезависимость регионов и государства в целом.

К тому же отменены ограничения для операторов сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, что позволит подключать газопоршневые и газотурбинные установки другими субъектами хозяйствования.

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