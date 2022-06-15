Правительство создало единую форму для фиксации причиненного оккупантами ущерба жилью — Finance.ua

«Раньше такая справка составлялась в произвольной форме. Теперь у каждого гражданина, которому повредили или разрушили жилье, будет цифровой документ, подтверждающий его ущерб. Этим решением мы также закладываем базу для будущего реестра поврежденного имущества», — отметил глава правительства.
Как отметил Шмыгаль, правительство уже создало Специальную комиссию, которая будет заниматься аудитом ущерба, причиненного военной агрессией россии. Также будут созданы региональные комиссии на уровне громад, которые будут заполнять акт с информацией о типе повреждения.
Все новые акты будут составлены в цифровой форме через систему Дія, тогда как все предыдущие акты будут отцифрованы и внесены в соответствующую базу.
Как подчеркнул премьер, ответственными за реализацию этого процесса и далее будут органы местной власти.
Глава правительства отметил, что на втором этапе будет проходить разработка унифицированной расчетной оценки стоимости ущерба. Над ней сейчас работает Министерство развития громад и территорий.
«Правительство ожидает принятия закона, чтобы начать работать над процессом возмещения. Сейчас этот проект находится на рассмотрении в Верховной Раде. Уверен, что народные депутаты поддержат столь важное для страны решение в ближайшее время», — отметил Денис Шмыгаль.
По словам премьер-министра, полноценный процесс возмещения начнется сразу после того, как конфискованные российские денежные средства на Западе поступят в Украину. Правительство постоянно работает с партнерами, чтобы средства перешли Украине для восстановления: создана специальная рабочая группа и привлекаются лучшие мировые юристы.
Справка Finance.ua:
ранее в Верховную Раду внесли законопроект 7441-1 для физлиц, кто взял кредит на покупку квартиры или машины, но лишился их из-за боевых действий или оккупации. Документ предусматривает приостановление выплат по кредитам для физлиц-заемщиков кредитов на движимое/недвижимое имущество;
глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее сообщал, что механизм может быть применен к заемщикам, у которых до 24 февраля не было задолженностей по этому кредиту. Согласно законопроекту, будут списывать или замораживать и тело кредита, и начисленные проценты.