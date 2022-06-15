Правительство создало единую форму для фиксации причиненного оккупантами ущерба жилью — Finance.ua

Правительство создало единую форму для фиксации причиненного оккупантами ущерба жилью

Сегодня 10:04 — Личные финансы

Правительство утвердило единую и унифицированную форму, которая будет фиксировать ущерб, причиненный жилью украинцев российскими войсками.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Раньше такая справка составлялась в произвольной форме. Теперь у каждого гражданина, которому повредили или разрушили жилье, будет цифровой документ, подтверждающий его ущерб. Этим решением мы также закладываем базу для будущего реестра поврежденного имущества», — отметил глава правительства.

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Как отметил Шмыгаль, правительство уже создало Специальную комиссию, которая будет заниматься аудитом ущерба, причиненного военной агрессией россии. Также будут созданы региональные комиссии на уровне громад, которые будут заполнять акт с информацией о типе повреждения.

Все новые акты будут составлены в цифровой форме через систему Дія, тогда как все предыдущие акты будут отцифрованы и внесены в соответствующую базу.

Как подчеркнул премьер, ответственными за реализацию этого процесса и далее будут органы местной власти.

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Глава правительства отметил, что на втором этапе будет проходить разработка унифицированной расчетной оценки стоимости ущерба. Над ней сейчас работает Министерство развития громад и территорий.

«Правительство ожидает принятия закона, чтобы начать работать над процессом возмещения. Сейчас этот проект находится на рассмотрении в Верховной Раде. Уверен, что народные депутаты поддержат столь важное для страны решение в ближайшее время», — отметил Денис Шмыгаль.

По словам премьер-министра, полноценный процесс возмещения начнется сразу после того, как конфискованные российские денежные средства на Западе поступят в Украину. Правительство постоянно работает с партнерами, чтобы средства перешли Украине для восстановления: создана специальная рабочая группа и привлекаются лучшие мировые юристы.

Справка Finance.ua:

ранее в Верховную Раду внесли законопроект 7441-1 для физлиц, кто взял кредит на покупку квартиры или машины, но лишился их из-за боевых действий или оккупации. Документ предусматривает приостановление выплат по кредитам для физлиц-заемщиков кредитов на движимое/недвижимое имущество;

глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее сообщал, что механизм может быть применен к заемщикам, у которых до 24 февраля не было задолженностей по этому кредиту. Согласно законопроекту, будут списывать или замораживать и тело кредита, и начисленные проценты.

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