Что нужно будет для компенсации поврежденного имущества — советы юриста

Сегодня 21:28 — Личные финансы

Что нужно будет для компенсации поврежденного имущества — советы юриста

Физические лица и бизнес, имущество которых повреждено или разрушено в результате российской агрессии, могут обратиться в ряд институций для получения компенсации причиненного ущерба. Однако процесс будет длительным.

Подробнее об этом рассказал на онлайн-конференции «Мои финансы во время войны», организованной порталами Finance.ua и Минфин, руководитель практики White Collar-Crime, PwC Legal в Украине Дмитрий Трут.

Первая инстанция, куда можно обратиться — национальный суд Украины, но вопрос к его действенности.

«Что оно дает, кроме какой-то моральной сатисфакции и получения дополнительной бумажки, в которой говорится, чтобы взыскать с России такой-то причиненный материальный ущерб? Выполнить такое решение нет возможности», — говорит Трут.

Также можно подать иск в Европейский суд по правам человека, указав, что были нарушены основополагающие права человека в результате российской агрессии и попросить компенсировать ущерб.

«Но нужно понимать, что общая практика ЕСПЧ — она не присуждает полную компенсацию. Этот суд, как правило, не исследует размер ущерба. Вряд ли россия будет выполнять любое решение ЕСПЧ. Более того, россия инициировала выход из Совета Европы, соответственно, декларирует, что на нее конвенция и юрисдикция ЕСПЧ не распространяется», — объясняет юрист.

Есть еще Международный уголовный суд. Особенность этой инстанции, что подают иск не против государства, а против военных преступников.

«Если каким-то образом высшее руководство России можно было бы задержать и по аналогии с Нюрнбергским процессом судить, то можно было бы рассчитывать, что суд присудит какую-либо компенсацию, но с них как с физических лиц, а не с государства», — рассказывает Дмитрий Трут.

Следующая инстанция — Международный суд ООН.

«Вот этот механизм мог бы быть действенным, но россия является членом Совбеза ООН с правом вето. У нее гораздо более широкие возможности и права. Плюс этот процесс чрезвычайно длительный, и в такой ситуации подает иск не какой-то конкретный гражданин или бизнес, такой иск готовит государство, но использует все доказательства, сведения о причинении вреда именно его гражданам, а также другим субъектам. Я думаю, наше Министерство юстиции и компетентные органы подготовят такое обращение, отдельный процесс будет запущен», — говорит юрист.

Трут обращает внимание, что мы сейчас находимся в определенном процессе создания новых механизмов:

«То, что на сегодняшний день не будет быстрого успеха, не означает, что в будущем не будет создан новый механизм путем заключения двух- или многосторонних договоров между Украиной и другими нашими партнерами».

Что может стать источником компенсации?

Первое, что приходит в голову — активы россии и олигархов, которые сейчас заморожены. Но пока это теория.

«Этот процесс тоже не быстрый, и механизмов как таковых тоже нет. Просто так забрать у другого государства или его граждан активы и передать другому государству, вопреки всей очевидности агрессии, несправедливости, трагедии и разрушениям, с юридической точки зрения, к сожалению, нельзя. США, Канада работают над алгоритмом, как это можно обосновать. Некоторые инициативы и законопроекты уже есть, но это все долгий процесс», — объясняет Трут.

Впрочем, отмечает эксперт, это не значит, что пострадавшие граждане и бизнес не должны проводить «домашнюю работу». А именно — фиксацию нанесенного ущерба. И делать это нужно сейчас, потому что дальше собирать доказательства будет тяжело.

«Универсального алгоритма фиксации нет. Но здесь действует правило: чем больше, тем лучше. Соберите все документы на поврежденное имущество. Имеются в виду документы, подтверждающие право собственности или иное право на такое имущество. Второе: фото-, видеофиксация. Не просто одна фотография, максимальное количество с разных сторон. Далее — опрос свидетелей. Можно как на видео записать очевидцев, так и с помощью адвоката составить протокол опроса свидетелей. Но это должны быть не родственники, не сотрудник предприятия, если говорить о бизнесе. Для подсчета убытков следует обратиться к оценщикам и экспертам. При подсчете они будут делать свою фиксацию», — резюмирует Дмитрий Трут.

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