Правительство расширило кредитную программу «5−7−9» — Finance.ua

Правительство расширило кредитную программу «5−7−9» Сегодня 11:16 — Кредит&Депозит

Правительство расширило кредитную программу «5−7−9»

Кабинет Министров расширил сферу действия кредитной программы «5−7-9». Теперь доступные кредиты можно получить на строительство и обустройство газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Восстановление энергетики и развитие децентрализованной генерации — приоритет правительства. Мы уже радикально сократили сроки согласований на присоединение к электросетям и газораспределительным системам, минимизировали количество необходимых документов, отменили процедуру отвода земли и оценку влияния на окружающую среду. Меньше бюрократии, чтобы ускорить решение», — отметил глава правительства.

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Премьер-министр подчеркнул, что доступ к ликвидности — ключевое условие реализации таких проектов по децентрализации энергосистемы. Так, в совместной работе с НБУ прорабатывается программа беспроцентного кредитования для установки домохозяйствами солнечных панелей и ветровых установок.

Шмыгаль отметил, что генераторы стали средствами первой необходимости для людей и бизнеса.

Согласно разъяснению Министерства здравоохранения и Госпродпотребслужбы, в условиях ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций санитарные нормы по превышению ими уровня шума не применяются. Поэтому ни о каких штрафах за это речь не идет.

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В этой связи премьер-министр поручил Минэнерго обеспечить на регулярной основе оперативное информирование населения в виде брифингов о состоянии энергосистемы и по ключевым вопросам.

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