Правительство приняло ряд постановлений для дополнительной социальной поддержки граждан во время войны: что изменилось — Finance.ua

Правительство приняло ряд постановлений для дополнительной социальной поддержки граждан во время войны: что изменилось
Правительство приняло ряд постановлений, усиливающих возможности для социальной поддержки пенсионеров; военных, находящихся в зоне боевых действий, работников критической инфраструктуры и других категорий граждан во время войны.
Об этом пишет Минсоцполитики.
В соответствии с принятыми изменениями:
- Принят Порядок назначения и выплаты единовременного пособия за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам органов местного самоуправления в результате военной агрессии российской федерации против Украины.
На выплату такого единовременного денежного пособия в Госбюджете-2024 предусмотрены расходы в объеме 480,3 млн гривен.
- Принят порядок взятия на учет и назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны (людей с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, участников войны) и членов их семей. Этот порядок запросит для них процедуру назначения льгот на оплату ЖКУ, ведь из-за участия в боевых действиях и пребывания на передовой некоторые физически не могут обратиться в Пенсионный фонд Украины за назначением таких льгот).
Если ветеран войны (лицо с инвалидностью в результате войны, участник боевых действий, участник войны) не может самостоятельно подать заявление на назначение льготы на ЖКУ, с мая 2024 это смогут сделать за него члены его семьи.
При этом они смогут вместо существующих двух отдельных заявлений подавать единое упрощенное заявление — о взятии на учет как льготника, так и о предоставлении льгот. Часть информации по назначению льгот будет получаться Минсоцполитики и ПФУ путем обмена и взаимодействия между информационными системами государственных органов.
- Для пенсионеров, получивших статус ВПЛ еще до полномасштабного вторжения, продлены сроки физической идентификации до 31 марта 2024 г.
- То есть такие лица будут иметь еще 3 месяца, чтобы пройти физическую идентификацию — и могут сделать это как в отделении Пенсионного фонда или Ощадбанка, так и удаленно, через электронный кабинет ПФУ или видеоидентификацию.
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Напомним, что норма прохождения физической идентификации еще с 2004 года применяется для всех пенсионеров; но для тех пенсионеров, которые стали ВПЛ ДО полномасштабной войны, то есть до 24.02.2022 г., она не действовала с марта 2020 г. по июль 2023 г.
Справка Finance.ua:
- Украинское правительство может быть вынуждено отложить выплату зарплат госслужащим и пенсии миллионам граждан. Это произойдет, если Европейский Союз (ЕС) и Соединенные Штаты не окажут финпомощь государству в начале 2024 года. Дефицит внешней помощи подтолкнет восстанавливающуюся экономику к возвращению в режим выживания. Об этом заявила вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко FT.
- Свириденко отметила, что приоритетом в Украине будет оборона и обслуживание долга, что означает большой риск недофинансирования отдельных социальных отраслей. По ее словам, властям, возможно, придется задержать выплату зарплаты для 500 тыс. государственных служащих и 1,4 млн учителей, а также выплаты 10 млн пенсионеров, если иностранная помощь не поступит.
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