Правительство приняло ряд постановлений для дополнительной социальной поддержки граждан во время войны: что изменилось — Finance.ua

Правительство приняло ряд постановлений для дополнительной социальной поддержки граждан во время войны: что изменилось Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Правительство приняло ряд постановлений, усиливающих возможности для социальной поддержки пенсионеров; военных, находящихся в зоне боевых действий, работников критической инфраструктуры и других категорий граждан во время войны.

Об этом пишет Минсоцполитики.

В соответствии с принятыми изменениями:

Принят Порядок назначения и выплаты единовременного пособия за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам органов местного самоуправления в результате военной агрессии российской федерации против Украины.

На выплату такого единовременного денежного пособия в Госбюджете-2024 предусмотрены расходы в объеме 480,3 млн гривен.

Принят порядок взятия на учет и назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны (людей с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, участников войны) и членов их семей. Этот порядок запросит для них процедуру назначения льгот на оплату ЖКУ, ведь из-за участия в боевых действиях и пребывания на передовой некоторые физически не могут обратиться в Пенсионный фонд Украины за назначением таких льгот).

Если ветеран войны (лицо с инвалидностью в результате войны, участник боевых действий, участник войны) не может самостоятельно подать заявление на назначение льготы на ЖКУ, с мая 2024 это смогут сделать за него члены его семьи.

При этом они смогут вместо существующих двух отдельных заявлений подавать единое упрощенное заявление — о взятии на учет как льготника, так и о предоставлении льгот. Часть информации по назначению льгот будет получаться Минсоцполитики и ПФУ путем обмена и взаимодействия между информационными системами государственных органов.

Для пенсионеров, получивших статус ВПЛ еще до полномасштабного вторжения, продлены сроки физической идентификации до 31 марта 2024 г.

То есть такие лица будут иметь еще 3 месяца, чтобы пройти физическую идентификацию — и могут сделать это как в отделении Пенсионного фонда или Ощадбанка, так и удаленно, через электронный кабинет ПФУ или видеоидентификацию.

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Напомним, что норма прохождения физической идентификации еще с 2004 года применяется для всех пенсионеров; но для тех пенсионеров, которые стали ВПЛ ДО полномасштабной войны, то есть до 24.02.2022 г., она не действовала с марта 2020 г. по июль 2023 г.

Справка Finance.ua:

Украинское правительство может быть вынуждено отложить выплату зарплат госслужащим и пенсии миллионам граждан. Это произойдет, если Европейский Союз (ЕС) и Соединенные Штаты не окажут финпомощь государству в начале 2024 года. Дефицит внешней помощи подтолкнет восстанавливающуюся экономику к возвращению в режим выживания. Об этом заявила вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко FT.

Свириденко отметила, что приоритетом в Украине будет оборона и обслуживание долга, что означает большой риск недофинансирования отдельных социальных отраслей. По ее словам, властям, возможно, придется задержать выплату зарплаты для 500 тыс. государственных служащих и 1,4 млн учителей, а также выплаты 10 млн пенсионеров, если иностранная помощь не поступит.

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