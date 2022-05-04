Правительство обязало госрегистраторов проверять владельцев недвижимости — Finance.ua

Правительство обязало госрегистраторов проверять владельцев недвижимости

Сегодня 20:03 — Недвижимость

Правительство обязало госрегистраторов проверять владельцев недвижимости

Кабинет Министров внес изменения в порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество, которыми обязал государственных регистраторов проверять заявителей еще на стадии формирования заявления.

Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в своем Telegram-канале.

«Госрегистратор должен совершить все действия, связанные с проверкой и внесением сведений об идентифицированном субъекте вещного права, обременении», — уточнил Мельничук.

Помимо существующих механизмов такая проверка будет осуществляться путем подтверждения наличия уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре, а также проверки идентифицированного кода ЕГРПОУ или налогового номера в Едином банке данных налогоплательщиков — для юридических лиц.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины возобновил работу Единой базы данных отчетов об оценке недвижимости в открытом доступе.

Ранее ограничение доступа было введено в связи с отключением Государственного реестра прав на недвижимое имущество и прекращением заключения сделок с недвижимостью.

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