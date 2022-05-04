Правительство обязало госрегистраторов проверять владельцев недвижимости — Finance.ua
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Правительство обязало госрегистраторов проверять владельцев недвижимости

Сегодня 20:03Недвижимость
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Правительство обязало госрегистраторов проверять владельцев недвижимостиПравительство обязало госрегистраторов проверять владельцев недвижимости
Кабинет Министров внес изменения в порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество, которыми обязал государственных регистраторов проверять заявителей еще на стадии формирования заявления.
Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в своем Telegram-канале.
«Госрегистратор должен совершить все действия, связанные с проверкой и внесением сведений об идентифицированном субъекте вещного права, обременении», — уточнил Мельничук.
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Помимо существующих механизмов такая проверка будет осуществляться путем подтверждения наличия уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре, а также проверки идентифицированного кода ЕГРПОУ или налогового номера в Едином банке данных налогоплательщиков — для юридических лиц.
Напомним, Фонд государственного имущества Украины возобновил работу Единой базы данных отчетов об оценке недвижимости в открытом доступе.
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Ранее ограничение доступа было введено в связи с отключением Государственного реестра прав на недвижимое имущество и прекращением заключения сделок с недвижимостью.
По материалам: Фінансовий клуб
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