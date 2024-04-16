Правительство обновило выплаты военнослужащим и полицейским, увеличив их до 170 тыс. грн (постановление) — Finance.ua

Правительство обновило выплаты военнослужащим и полицейским, увеличив их до 170 тыс. грн (постановление) Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Правительство обновило выплаты военнослужащим и полицейским, увеличив их до 170 тыс. грн (постановление)

12 апреля на заседании Кабинета Министров было поддержано предложение Министерства обороны Украины об обновлении размера денежных выплат военнослужащим и полицейским.

Об этом говорится в постановлении правительства.

Общая сумма выплат будет теперь состоять из базовой суммы в 100 тыс. гривен и дополнительного вознаграждения в 70 тыс. гривен, суммарно — 170 тыс. гривен.

Кто получит

Согласно Постановлению Правительства, военнослужащие, участвующие в боевых действиях, будут получать дополнительное денежное вознаграждение в размере 70 тысяч гривен за каждые 30 дней.

Эти средства будут выплачиваться военнослужащим, выполняющим задачи на линии боевого столкновения, а также на территории врага.

«Это решение не только о мотивации, но и о справедливости. Вознаграждение станет дополнительным стимулом для наших защитников, находящихся на острие боевых действий. Благодарен коллегам за понимание и поддержку», — отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал сразу несколько законопроектов, непосредственно влияющих на мобилизацию в Украине. В частности, президент снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет и отменил статус «ограниченно пригодных».

На срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым до дня отправления в воинскую часть исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 25-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва.

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Также Зеленский подписал проект № 10 062 об усовершенствовании порядка обработки и использования данных из реестров для военного учета и получения статуса ветерана войны.

Он позволяет перенос украинских военных IT-систем в облачные хранилища стран-членов НАТО в рамках усиления киберзащиты. А также обеспечивает запуск цифровых учетных документов (сертификатов) с усовершенствованием системы «Оберег» — электронного Реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада 11 апреля проголосовала за постановление, согласно которому правительство должно предусмотреть дополнительное вознаграждение в размере 70 тыс. грн военным на передовой.

Кабинет Министров Украины установил вознаграждение в размере 70 тысяч гривен для бойцов, выполняющих боевые задания на первой линии фронта. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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