Поступления в местные бюджеты за первое полугодие выросли почти на четверть (инфографика) — Finance.ua
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Поступления в местные бюджеты за первое полугодие выросли почти на четверть (инфографика)

Казна и Политика
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Поступления в местные бюджеты за первое полугодие выросли почти на четверть (инфографика)
Поступления в местные бюджеты за первое полугодие выросли почти на четверть (инфографика)
За первые 6 месяцев текущего года в общий фонд местных бюджетов поступило 208,7 млрд грн. Это на 24% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
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«В I полугодии 2024 года в общий фонд местных бюджетов поступило 208,7 млрд грн, что на 40,4 млрд грн больше, чем в I полугодии 2023 года (в сопоставимых условиях)», — говорится в сообщении.
Основными доходами общего фонда местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) в I полугодии 2024 года были:
  • 115,4 млрд грн — налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • 33,5 млрд грн — единый налог;
  • 18,5 млрд грн — плата за землю;
  • 14,3 млрд грн — налог на прибыль предприятий частного сектора экономики;
  • 12 млрд грн — акцизный налог;
  • 4,7 млрд грн — налог на недвижимое имущество.
Прирост доходов общего фонда местных бюджетов к такому же периоду 2023 года зафиксирован в таких областях: Николаевская (+30,5%), Винницкая (+27,8%), Закарпатская (+27,6%), Киевская (+27,3%)), а также в г. Киев (+35,8%).
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Отмечается, что увеличение доходов в этих областях связано, в частности, с тем, что в эти регионы переместились в основном внутренне перемещенные лица и бизнес с территорий, где ведутся либо велись боевые действия, либо с территорий, которые были или временно оккупированы россией.
Соответственно, наименьший показатель доходов выявлен в областях, где проходят активные боевые действия или территории которых были временно оккупированы, в частности, в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях.
Поступления в местные бюджеты за первое полугодие выросли почти на четверть (инфографика)
Отмечается, что благодаря быстрой адаптации к военному положению предприятий, органам государственной власти и местному самоуправлению удалось обеспечить увеличение доходов общего фонда местных бюджетов на 24% по сравнению с I полугодием 2023 года.
Напомним, в январе-июне 2024 года правительство Украины привлекло от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) более 251 млрд грн в эквиваленте.
По материалам:
Finance.ua
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