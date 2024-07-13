Поступления в местные бюджеты за первое полугодие выросли почти на четверть (инфографика) — Finance.ua

Поступления в местные бюджеты за первое полугодие выросли почти на четверть (инфографика) Сегодня 07:11 — Казна и Политика

Поступления в местные бюджеты за первое полугодие выросли почти на четверть (инфографика)

За первые 6 месяцев текущего года в общий фонд местных бюджетов поступило 208,7 млрд грн. Это на 24% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Читайте также За полгода закупки через Prozorro Market превышают объемы за весь прошлый год

«В I полугодии 2024 года в общий фонд местных бюджетов поступило 208,7 млрд грн, что на 40,4 млрд грн больше, чем в I полугодии 2023 года (в сопоставимых условиях)», — говорится в сообщении.

Основными доходами общего фонда местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) в I полугодии 2024 года были:

115,4 млрд грн — налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

33,5 млрд грн — единый налог;

18,5 млрд грн — плата за землю;

14,3 млрд грн — налог на прибыль предприятий частного сектора экономики;

12 млрд грн — акцизный налог;

4,7 млрд грн — налог на недвижимое имущество.

Прирост доходов общего фонда местных бюджетов к такому же периоду 2023 года зафиксирован в таких областях: Николаевская (+30,5%), Винницкая (+27,8%), Закарпатская (+27,6%), Киевская (+27,3%)), а также в г. Киев (+35,8%).

Читайте также Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи Украине

Отмечается, что увеличение доходов в этих областях связано, в частности, с тем, что в эти регионы переместились в основном внутренне перемещенные лица и бизнес с территорий, где ведутся либо велись боевые действия, либо с территорий, которые были или временно оккупированы россией.

Соответственно, наименьший показатель доходов выявлен в областях, где проходят активные боевые действия или территории которых были временно оккупированы, в частности, в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях.

Отмечается, что благодаря быстрой адаптации к военному положению предприятий, органам государственной власти и местному самоуправлению удалось обеспечить увеличение доходов общего фонда местных бюджетов на 24% по сравнению с I полугодием 2023 года.

Напомним, в январе-июне 2024 года правительство Украины привлекло от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) более 251 млрд грн в эквиваленте.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.