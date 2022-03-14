Посевная должна состояться в самом большом масштабе — Finance.ua

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Посевная должна состояться в самом большом масштабе

Сегодня 21:30Аграрный рынок
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Нынешняя весенняя посевная самая сложная за всю историю независимости Украины, и нужно сделать все, чтобы она состоялась в максимально возможном масштабе.
Об этом говорится в заявлении Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, обнародованном на веб-портале парламента.
«В условиях войны украинские аграрии столкнулись с проблемами: отсутствие топлива, удобрений, блокировки логистики, перебои с поставками сельскохозяйственной техники и оборудования. Сегодня на плечах украинских аграриев продовольственная безопасность всего государства. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы украинская весенняя посевная произошла в максимально возможном масштабе», — заявили в комитете.
В то же время отмечается, что большинство мировых компаний — производителей сельскохозяйственной техники официально заявили о выходе с российского рынка и остановке поставок техники и запчастей из-за военных действий России в Украине. Депутаты приветствуют такое решение.
В частности, отмечают в комитете, к бойкоту России присоединились такие компании, как AGCO — один из мировых лидеров по производству и поставке сельскохозяйственной техники и специального оборудования; международный производитель сельскохозяйственной техники для обработки почвы и посева Bednar; один из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники Caterpillar; мировой лидер в области производства товаров промышленного назначения CNH Industrial; производитель сельскохозяйственной техники для ландшафтного дизайна Great Plains.
Среди этих компаний также американская машиностроительная John Deere, выпускающая сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику; известный итальянский производитель тракторов и спортивных машин Lamborghini; австрийский производитель сельскохозяйственной техники для кормозаготовки, обработки почвы и посева POTTINGER; американская компания-производитель геодезического оборудования Trimble.
По материалам: Укрінформ
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