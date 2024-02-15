Помощь на $5,5 млрд: к Платформе доноров Украины присоединились четыре новые страны — Finance.ua

Помощь на $5,5 млрд: к Платформе доноров Украины присоединились четыре новые страны
К Координационной Платформе доноров Украины присоединились четыре страны с общим объемом предложенной помощи в $5,5 млрд.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
«Состоялось восьмое заседание Управляющего комитета межведомственной Координационной Платформы доноров Украины. В фокусе внимания обеспечение макрофинансовой стабильности Украины в 2024 году и состояние внедрения реформ», — говорится в сообщении.
Новыми странами-членами стали Республика Корея, Нидерланды, Норвегия и Швеция.
Четыре страны обязались выделить в общей сложности более $5,5 млрд на экономическое восстановление и отстройку Украины.
Финансовые результаты Украины в 2023 году и приоритетные потребности на 2024 год
«В 2023 году Украина продемонстрировала положительные результаты в экономической и финансовой сфере. Налоговые и таможенные доходы бюджета вернулись к довоенному уровню, внешнее финансирование достигло $42,5 млрд, интерес среди граждан и бизнеса Украины к ОВГЗ увеличился почти в 2 раза, что позволило привлечь $15,5 млрд через выпуск государственных облигаций. Экономика вернулась к росту, а инфляция снизилась с 26,6% до 5,1%», — отметил министр финансов Сергей Марченко.
По его словам, в этом году вызовы для финансовой системы сохраняются. Министерство финансов принимает меры по уменьшению дефицита госбюджета, однако потребность в международной поддержке остается значительной — $37,3 млрд.
В 2024 году Украина получила уже $436 млн внешнего финансирования, поступившего от Японии в рамках проектов Всемирного банка.
Матрица реформ
Несмотря на полномасштабную войну, Украина продолжает проводить реформы и выполняет все обязательства в рамках сотрудничества с партнерами.
«До конца 2024 года матрица реформ включает 230 условий и рекомендаций для Украины, предусмотренных разными документами сотрудничества с международными партнерами. 55% всех условий и рекомендаций уникальны», — отметил Марченко.
Матрица реформ — это аналитический инструмент для эффективного принятия решений и управления процессом реализации реформ. Он позволит организовать внутреннюю работу правительства по внедрению мер и политик, которые уже сформированы в сотрудничестве с партнерами.
Что предполагает Матрица реформ:
- систематизацию всех реформ и обязательств;
- анализ необходимых изменений и планирование их внедрения;
- осуществление постоянного мониторинга, контроля состояния выполнения, выявление рисков невыполнения на всех этапах своевременного реагирования;
- подотчетность перед обществом и международными партнерами.
Марченко подчеркнул, что для эффективного внедрения всех реформ необходимо провести оценку их стоимости, влияния на экономику страны на основе подготовленной методики Всемирного банка и определить этапность внедрения.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью