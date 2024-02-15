Помощь на $5,5 млрд: к Платформе доноров Украины присоединились четыре новые страны — Finance.ua

Помощь на $5,5 млрд: к Платформе доноров Украины присоединились четыре новые страны Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Помощь на $5,5 млрд: к Платформе доноров Украины присоединились четыре новые страны

К Координационной Платформе доноров Украины присоединились четыре страны с общим объемом предложенной помощи в $5,5 млрд.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

«Состоялось восьмое заседание Управляющего комитета межведомственной Координационной Платформы доноров Украины. В фокусе внимания обеспечение макрофинансовой стабильности Украины в 2024 году и состояние внедрения реформ», — говорится в сообщении.

Новыми странами-членами стали Республика Корея, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

Четыре страны обязались выделить в общей сложности более $5,5 млрд на экономическое восстановление и отстройку Украины.

Финансовые результаты Украины в 2023 году и приоритетные потребности на 2024 год

«В 2023 году Украина продемонстрировала положительные результаты в экономической и финансовой сфере. Налоговые и таможенные доходы бюджета вернулись к довоенному уровню, внешнее финансирование достигло $42,5 млрд, интерес среди граждан и бизнеса Украины к ОВГЗ увеличился почти в 2 раза, что позволило привлечь $15,5 млрд через выпуск государственных облигаций. Экономика вернулась к росту, а инфляция снизилась с 26,6% до 5,1%», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Читайте также В Украине заработал специальный фонд МВФ для поддержки реформ: сколько денег выделят

По его словам, в этом году вызовы для финансовой системы сохраняются. Министерство финансов принимает меры по уменьшению дефицита госбюджета, однако потребность в международной поддержке остается значительной — $37,3 млрд.

В 2024 году Украина получила уже $436 млн внешнего финансирования, поступившего от Японии в рамках проектов Всемирного банка.

Матрица реформ

Несмотря на полномасштабную войну, Украина продолжает проводить реформы и выполняет все обязательства в рамках сотрудничества с партнерами.

«До конца 2024 года матрица реформ включает 230 условий и рекомендаций для Украины, предусмотренных разными документами сотрудничества с международными партнерами. 55% всех условий и рекомендаций уникальны», — отметил Марченко.

Читайте также Сенат США поддержал законопроект с помощью Украине в $60 млрд

Матрица реформ — это аналитический инструмент для эффективного принятия решений и управления процессом реализации реформ. Он позволит организовать внутреннюю работу правительства по внедрению мер и политик, которые уже сформированы в сотрудничестве с партнерами.

Что предполагает Матрица реформ:

систематизацию всех реформ и обязательств;

анализ необходимых изменений и планирование их внедрения;

осуществление постоянного мониторинга, контроля состояния выполнения, выявление рисков невыполнения на всех этапах своевременного реагирования;

подотчетность перед обществом и международными партнерами.

Марченко подчеркнул, что для эффективного внедрения всех реформ необходимо провести оценку их стоимости, влияния на экономику страны на основе подготовленной методики Всемирного банка и определить этапность внедрения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.