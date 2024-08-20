Поляки заинтересовались приватизацией имущества Белгород-Днестровского порта — Finance.ua
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Поляки заинтересовались приватизацией имущества Белгород-Днестровского порта

Фондовый рынок
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Польские представители посетили Белгород-Днестровский морской торговый порт. Как пишет ЦТС, об этом стало известно из сообщения бывшего заместителя министра инфраструктуры Украины Виктора Довганя, который опубликовал соответствующее фото, подписав: «Может быть интересна польская инвестиция на Черном море».
В коротком комментарии редакции он добавил, что поляки рассматривают возможность участия в приватизации целостного имущественного комплекса Белгород-Днестровского МТП.
Порт посетили почетный консул Украины в Тарнуве и глава консалтинговой компании Fundusz Górnośląski Бартоломей Бабушька, а также бывший руководитель «Укрзализныци», а ныне владелец консалтинговой компании WZB Trade Войцех Балчун.
Напомним, что ожидается уже девятая попытка продажи единого имущественного комплекса государственного предприятия «Белгород-Днестровский морской торговый порт». В 2023 году шесть попыток по продаже на приватизационном аукционе единого имущественного комплекса оказались неудачными. Еще две попытки были весной этого года.
В середине мая коллектив предприятия просил власти рассмотреть возможность возобновления судозаходов к этой гавани, чтобы обеспечить работой портовиков.
По материалам:
МінПром
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