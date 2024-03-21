Поляки сняли блокаду на одном из пунктов пропуска — Finance.ua
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Поляки сняли блокаду на одном из пунктов пропуска

Мир
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Польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков в направлении пункта пропуска «Медыка» — «Шегини», заблокированными по состоянию на 21 марта остаются 4 направления границы с Польшей.
Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко.
«Информацию об этом украинские пограничники получили около 21:30 накануне от представителей Пограничной стражи Польши. Ими отмечалось, что польские фермеры завершили блокирование движения грузовых транспортных средств на въезд в Польшу и выезд. Поэтому оформление этой категории транспорта начало осуществляться в обычном порядке».
По словам Демченко, на утро заблокированными для движения грузовиков остаются 4 направления «Ягодин», «Устилуг», «Угринов» и «Рава Русская».
По направлению этих пунктов пропуска польские фермеры пропускают разное количество грузовиков в обе стороны, но, к примеру, по «Раве Русской» и «Ягодину» по-прежнему не пропускаются грузовые транспортные средства из Украины в Польшу. Кроме того, по направлению «Ягодина» протестующие пропускают достаточно незначительное количество грузовиков, которые едут в Украину, отметил спикер ГНСУ. За прошедшие сутки таких было всего 50, что для этого направления является критически низким показателем, добавил он.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, 20 марта в Польше состоялся один из самых масштабных на протяжении последних месяцев протестов, когда сотни единиц техники фермеров заблокировали дороги в стране. Предыдущая подобная по масштабу акция состоялась 6 марта, когда в Варшаве произошли столкновения с полицией;
  • фермеры требуют полного эмбарго на продукты из Украины, а также отмены требований «Зеленого соглашения» ЕС по сельскому хозяйству Польши.
По материалам:
Економічна Правда
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