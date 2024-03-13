Половина швейцарских компаний планируют увеличить штат сотрудников — Finance.ua

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Половина швейцарских компаний планируют увеличить штат сотрудников

Мир
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Половина швейцарских компаний планируют увеличить штат сотрудников
Половина швейцарских компаний планируют увеличить штат сотрудников
Сильный франк и геополитическая неопределенность не стали препятствием в деятельности швейцарских компаний.
Об этом пишет Blick.
В то время как в других странах экономические процессы замедляются ввиду расширения военного противостояния в Украине и на Ближнем Востоке, швейцарский бизнес намерен усиленно развиваться.
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Почти половина работодателей (47%) планируют увеличить штат сотрудников во втором квартале текущего года. К такому выводу пришло международное агентство по трудоустройству Manpower Group.
При том что 18% швейцарских работодателей намерены сократить персонал, увеличение чистой занятости все же значительное: +29%.
Единственная страна в Европе может похвастаться лучшим результатом. Это Нидерланды, где рост количества новых рабочих предположительно составит 32%.
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Во Франции расширять штат сотрудников планируют 18% работодателей, в Австрии и Германии — по 17%, в Италии — всего 9%.
Созданием новых рабочих мест активно занимаются компании в сфере финансов, недвижимости, логистики, торговли товарами повседневного спроса.
Но больше всего новых рабочих мест создается в секторе здравоохранения и биотехнологий.

Справка Finance.ua:

  • в Швейцарии состоялся референдум, на котором граждане проголосовали за установление 13-й пенсии — дополнительной денежной выплаты, по принципу 13-й бонусной зарплаты, практикуемой в некоторых компаниях;
  • беженцы из Украины смогут бесплатно регистрировать автомобили в Швейцарии.
Наталия Руденко
Наталия Руденко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
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