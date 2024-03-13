Половина швейцарских компаний планируют увеличить штат сотрудников — Finance.ua

Половина швейцарских компаний планируют увеличить штат сотрудников Сегодня 08:30 — Мир

Половина швейцарских компаний планируют увеличить штат сотрудников

Сильный франк и геополитическая неопределенность не стали препятствием в деятельности швейцарских компаний.

Об этом пишет Blick.

В то время как в других странах экономические процессы замедляются ввиду расширения военного противостояния в Украине и на Ближнем Востоке, швейцарский бизнес намерен усиленно развиваться.

Читайте также Нацбанк Швейцарии в прошлом году получил 3,6 миллиарда долларов убытков

Почти половина работодателей (47%) планируют увеличить штат сотрудников во втором квартале текущего года. К такому выводу пришло международное агентство по трудоустройству Manpower Group.

При том что 18% швейцарских работодателей намерены сократить персонал, увеличение чистой занятости все же значительное: +29%.

Единственная страна в Европе может похвастаться лучшим результатом. Это Нидерланды, где рост количества новых рабочих предположительно составит 32%.

Читайте также Сколько украинцев планируют вернуться из Швейцарии домой: опрос

Во Франции расширять штат сотрудников планируют 18% работодателей, в Австрии и Германии — по 17%, в Италии — всего 9%.

Созданием новых рабочих мест активно занимаются компании в сфере финансов, недвижимости, логистики, торговли товарами повседневного спроса.

Но больше всего новых рабочих мест создается в секторе здравоохранения и биотехнологий.

Справка Finance.ua:

в Швейцарии состоялся референдум, на котором граждане проголосовали за установление 13-й пенсии — дополнительной денежной выплаты, по принципу 13-й бонусной зарплаты, практикуемой в некоторых компаниях;

беженцы из Украины смогут бесплатно регистрировать автомобили в Швейцарии.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.