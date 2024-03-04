Нацбанк Швейцарии в прошлом году получил 3,6 миллиарда долларов убытков — Finance.ua

Нацбанк Швейцарии в прошлом году получил 3,6 миллиарда долларов убытков Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Национальный банк Швейцарии отчитался о годовом убытке в 3,2 миллиарда швейцарских франков (3,62 миллиарда долларов) за 2023 год, поскольку переход на положительные процентные ставки стоил ему дорого.

Об этом сообщает Reuters.

Прибыль от оценки золотых активов SNB и процентов, уплаченных по экстренным займам, предоставленным во время экстренного спасения Credit Suisse, не смогли компенсировать расходы центрального банка на проведение более жесткой монетарной политики для борьбы с инфляцией.

В течение 2023 года банк SNB понес убытки в размере 8,5 миллиарда франков по своим позициям в швейцарских франках, главным образом из-за процентов, уплаченных по депозитам.

Прибыль от иностранных облигаций и акций ШНБ на сумму почти 700 млрд франков также значительно сократилась из-за повышения курса швейцарского франка в течение года.

Результат за 2023 год, подтвердивший предварительный прогноз SNB в январе, стал лучше, чем рекордные 132,5 миллиардов франков убытков, опубликованные центральным банком в 2022 году.

Но этого недостаточно, чтобы разрешить выплату дивидендов акционерам или швейцарским центральным или региональным правительствам второй год подряд.

Тем не менее, потеря вряд ли повлияет на монетарную политику, поскольку председатель правления Томас Джордан, объявивший о своем уходе в пятницу, должен объявить последнее решение по процентной ставке 21 марта.

В течение 2023 года SNB получил прибыль в размере 4 миллиарда франков от своих позиций в иностранной валюте и прирост отметки 1,7 миллиарда франков от 1040 тонн золота, которые он хранит. А также получил прибыль в размере 1,4 миллиарда франков от экстренных займов, предоставленных для облегчения поглощения Credit Suisse.

Економічна Правда По материалам:

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