Польского производителя тракторов Ursus приобрела компания украинского бизнесмена — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польского производителя тракторов Ursus приобрела компания украинского бизнесмена

Фондовый рынок
14
Польская компания MI Crow, соучредителем которой является украинский бизнесмен Олег Крот, выиграла конкурс по продаже обанкротившегося производителя тракторов Ursus.
Об этом пишет Tygodnik Poradnik Rolniczy.
По данным польского издания, продать Ursus удалось только с третьей попытки — раньше не было желающих. Поэтому на торгах 24 октября цена компании была на 40% ниже — 74 млн злотых вместо 125 млн злотых на первом аукционе.
Компания MI Crow, купившая Ursus, зарегистрирована 1 июля 2024 года. Ее уставный капитал составляет 50 000 злотых. Совладельцами бизнеса являются гражданка Польши Божена Гловацкая и киевский предприниматель, один из руководителей холдинга технологической экспертизы предприятий Techiia Олег Крот.
Компания заявляет, что будет сохранять все рабочие места, а также планирует нанять новых специалистов и увеличить производственные мощности Ursus. Инвестор уверяет, что стратегия будет основана на принципах устойчивого развития и корпоративной ответственности, а обновленный Ursus станет «ценным членом местного сообщества».
Согласно заявлению, инвестиционный план предполагает значительную модернизацию производства благодаря внедрению современных технологий и принципов управления с акцентом на экологическое влияние.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.