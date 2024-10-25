Польского производителя тракторов Ursus приобрела компания украинского бизнесмена — Finance.ua

Польского производителя тракторов Ursus приобрела компания украинского бизнесмена Сегодня 17:45 — Фондовый рынок

Польская компания MI Crow, соучредителем которой является украинский бизнесмен Олег Крот, выиграла конкурс по продаже обанкротившегося производителя тракторов Ursus.

Об этом пишет Tygodnik Poradnik Rolniczy.

По данным польского издания, продать Ursus удалось только с третьей попытки — раньше не было желающих. Поэтому на торгах 24 октября цена компании была на 40% ниже — 74 млн злотых вместо 125 млн злотых на первом аукционе.

Компания MI Crow, купившая Ursus, зарегистрирована 1 июля 2024 года. Ее уставный капитал составляет 50 000 злотых. Совладельцами бизнеса являются гражданка Польши Божена Гловацкая и киевский предприниматель, один из руководителей холдинга технологической экспертизы предприятий Techiia Олег Крот.

Компания заявляет, что будет сохранять все рабочие места, а также планирует нанять новых специалистов и увеличить производственные мощности Ursus. Инвестор уверяет, что стратегия будет основана на принципах устойчивого развития и корпоративной ответственности, а обновленный Ursus станет «ценным членом местного сообщества».

Согласно заявлению, инвестиционный план предполагает значительную модернизацию производства благодаря внедрению современных технологий и принципов управления с акцентом на экологическое влияние.

Економічна Правда По материалам:

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