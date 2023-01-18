Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью (фото) — Finance.ua

Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью (фото) Сегодня 17:21

Отгородились. С такой стеной и спать поспокойнее. Польша официально заявила об окончании строительства большой стены на границе с Беларусью, пишет stopcor

Об этом сообщил заместитель министра-координатора разведслужб Польши Станислав Жарин на своей странице в Твиттере. По его словам, сегодня польская граница является наиболее защищенной во всей Европе.

«Польша завершила строительство пограничной стены на границе с Беларусью. Незаконный въезд в Польшу сейчас полностью заблокирован. Польская граница является самой защищенной в Европе», — написал Станислав Жарин.

Постройку этой стены Польша начала в августе 2021 года. Тогда поляки решили отгородиться и защититься от беларуси в ответ на мигрантский кризис, организованный режимом Александра Лукашенко.

Уже к октябрю 2022 г. спецслужбы Польши сообщали о завершении физического строительства стены. С этого времени продолжалась установка электронных средств охраны границы — датчиков движения и камер слежения.

К слову, в Украине, в Ровенской области на границе с беларусью заминирован весь пограничный периметр. На севере области украинские военные активно строят инженерные и фортификационные сооружения и противотанковые рвы. Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

По его словам, местные жители каждый день в качестве добровольцев приходят копать рвы против танков, помогают устанавливать соответствующие ограждения и фортификационные сооружения. Есть и те, кто постоянно трудится даже в праздничные дни.

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