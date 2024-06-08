Покупка товаров в интернете: когда закон не сможет защитить покупателя — Finance.ua

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Покупка товаров в интернете: когда закон не сможет защитить покупателя

Личные финансы
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Покупка товаров в интернете: когда закон не сможет защитить покупателя
Покупка товаров в интернете: когда закон не сможет защитить покупателя
Покупка товаров в интернете у физических лиц может привести к проблемам, связанным с защитой прав потребителя, если продукт окажется низкого качества.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
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Отмечается, что платформы общего доступа и доски объявлений в сети Интернет — это страницы для размещения объявлений, в том числе и объявлений физических лиц (граждан), не являющихся субъектами хозяйствования.
В ведомстве отметили, что в случае приобретения гражданином товара или заказа услуги у другого физического лица, их взаимоотношения не подпадают под регулирование Закона Украины «О защите прав потребителей».
Поэтому у Госпродпотребслужбы отсутствуют правовые основания для принятия каких-либо мер к таким продавцам.
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В то же время, в сообщении напоминают, что субъектами хозяйствования являются:
  • хозяйственные организации — юридические лица, а также другие юридические лица, которые ведет хозяйственную деятельность и зарегистрированы в установленном законом порядке, имеют наименование, содержащее информацию о его организационно-правовой форме (ООО, ЧП, АО, ПАО и т. п.);
  • граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые ведут хозяйственную деятельность и зарегистрированы в соответствии с законом как предприниматели (ФЛП).
Потребителей призывают осознанно подходить к выбору товара и заказу услуг, ведь полномочия по защите прав потребителей ведомства распространяются только на деятельность продавцов, зарегистрированных в установленном порядке и работающих официально, в соответствии с требованиями законодательства.
По материалам:
Finance.ua
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