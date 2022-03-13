Покупка и продажа квартир во время войны — разъяснение риелтора

Сегодня 21:06 — Недвижимость

Сделки купли-продажи объектов недвижимости в условиях военного положения опасны как для покупателя, так и для продавца.

Об этом заявил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Юрий Пита.

По словам специалиста, с начала войны в Украине не работал Государственный реестр прав на недвижимое имущество, что не давало возможности продавцам и покупателям заключать сделки по покупке/продаже объектов недвижимого имущества.

Согласно сообщению Министерства юстиции, в ближайшее время в регионах, где нет военных действий, будет возобновлен доступ в Госреестр. Однако функционал отдельных услуг, среди которых, вероятно, будут сделки по покупке/продаже жилой недвижимости, останется ограниченным.

«До завершения военного положения в Украине специалисты АСНУ не советуют гражданам заключать соглашения по существующим „лазейкам“ или „схемам“, как, например, приобретение квартиры по доверенности, заключение предварительных договоров, или оформление завещаний на покупателя. Ведь любая подобная операция не является на 100% юридически защищенной», — заявил Пита.

По данным АСНУ, в западных областях Украины отмечена тенденция роста спроса на жилье на вторичном рынке.

До конца марта из более чем 0,5 миллиона граждан, вынужденно покинувших свои дома и временно поселившихся в западноукраинских областях, около 3% могут быть заинтересованы в приобретении квартир и частных домов.

Согласно росту спроса, цены на наиболее востребованные 1-2-комнатные квартиры могут возрасти в среднем на 3-7%.

В то же время приобретение квартир с соблюдением всех юридических требований заблокировано.

«В условиях войны любые операции с недвижимым имуществом крайне нежелательны и рискованны, их следует избегать потенциальным покупателям. Также следует помнить о положении ст. 233 Гражданского кодекса Украины, когда сделка может быть признана недействительной судом, если она проведена под влиянием тяжкого обстоятельства», — отметил эксперт.

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