Покупай страховку — выигрывай один из 40 призов от Finance.ua Сегодня 16:10 — Страхование

Покупай страховку — выигрывай один из 40 призов от Finance.ua

Finance.ua — украинский сервис онлайн-страхования, запустили розыгрыш с большим количеством подарков!

Оформляйте страховку на Finance.ua и выигрывайте один из призов:

🚗 3 сертификата на шины от Infoshina номиналом 10 тыс. грн

🔋 5 пускозарядных устройств Baseus по 12 000 mAh

⚡️ 9 духов от Sisters Aroma

💰 10 сертификатов на каско номиналом 1000 грн

💡 3 карты Assistance в пути, действующие по Украине и Европе

👩‍⚕️10 сертификатов на медицинское страхование номиналом 1000 грн

Как стать участником розыгрыша?

👉🏻 Выбери и приобрети 1 из страховок: каско, Медицинское страхование, Зеленая Карта, Туристическое страхование, Автогражданка, Зеленая Карта на сайте Finance.ua в период с 19.12.2023−19.02.2024

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Победители будут определены с помощью сервиса Random.org в течение 5 рабочих дней с момента окончания акции ❗️

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