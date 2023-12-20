Покупай страховку — выигрывай один из 40 призов от Finance.ua
Finance.ua — украинский сервис онлайн-страхования, запустили розыгрыш с большим количеством подарков!
Оформляйте страховку на Finance.ua и выигрывайте один из призов:
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💡 3 карты Assistance в пути, действующие по Украине и Европе
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Как стать участником розыгрыша?
👉🏻 Выбери и приобрети 1 из страховок: каско, Медицинское страхование, Зеленая Карта, Туристическое страхование, Автогражданка, Зеленая Карта на сайте Finance.ua в период с 19.12.2023−19.02.2024
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❗️ Победители будут определены с помощью сервиса Random.org в течение 5 рабочих дней с момента окончания акции
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