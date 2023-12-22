Подоляк поддержал идею наказания украинцев-уклонистов за рубежом — Finance.ua

Подоляк поддержал идею наказания украинцев-уклонистов за рубежом
В Офисе президента поддержали идею призвать в армию украинских мужчин, живущих за рубежом, и наказывать тех, кто откажется явиться в призывные пункты. В частности, в качестве таких мер обсуждается лишение пособия и вида на жительство.
На вопрос, насколько это может быть эффективно, ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.
«Это правильная идея. Все-таки надо быть сознательным, потому что выглядит странно. Кто-то здесь должен нести определенную ответственность за происходящее в стране. А кто-то там подождет, пока эти люди все выполнят. Потом приедем и будем дальше, как ни в чем не бывало, строить Украину. Здесь министр (обороны Рустем Умеров. — Ред.) абсолютно прав», — сказал он.
По мнению Подоляка, нужно «всех уравнять»:
«Однако для достижения этой цели это должно обсуждаться на уровне Генштаба, Министерства обороны, других министерств, в частности иностранных дел
и т. д. Это должны быть консультации с правительствами других стран, где находятся наши мужчины, с точки зрения того, могут ли они там и далее получать временный вид на жительство, иметь определенные преференции, получать пособие. Пока я не готов говорить, как будут проходить эти переговоры».
При этом Подоляк добавил, что, видимо, министр обороны видит набор инструментов, которые позволят консультироваться с правительствами других стран и дать возможность украинцам за рубежом принять для себя соответствующие решения:
«Идут ли они по призыву или, соответственно, будут терять те или иные возможности людей, временно выехавших из Украины на территории тех стран, где они находятся».
Напомним, ранее немецкие издания Welt и Bild опубликовали интервью министра обороны Украины Рустема Умерова. Согласно публикациям немецких СМИ, Умеров заявил о планах призвать находящихся за рубежом украинцев вернуться на родину и принять участие в обороне страны.
При этом Умеров якобы заявил о подготовке ограничений, которые будут вводиться в отношении украинцев, которые откажутся ответить на призыв государства.
Позже начальник управления прессы и информации МО Украины Илларион Павлюк заявил, что Министерство обороны не обсуждает вопросы мобилизации украинцев призывного возраста, находящихся за границей. Немецкие СМИ, а затем и украинские, якобы сместили акцент с того, о чем ранее заявил глава ведомства Рустем Умеров.
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