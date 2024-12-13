Почему беженцы будут возвращаться из-за границы — мнение эксперта Сегодня 08:02 — Личные финансы

Почему беженцы будут возвращаться из-за границы — мнение эксперта

За границу из-за войны выехало много людей из уязвимых категорий: мамы с детьми, пенсионеры старшего возраста. Выживать в странах Европы им легче, поэтому они будут возвращаться в Украину не из-за выплат.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала доктор экономических наук Людмила Черенько.

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Многие представители уязвимых категорий выехали за границу, ведь там легче выживать. Для матерей с детьми, например, созданы лучшие условия, а социальные выплаты гораздо выше, напоминает собеседница.

По ее мнению, беженцы будут возвращаться по разным причинам.

«Во-первых, к нашим гражданам, которые бежали от войны, пока достаточно лояльно относятся. И в принимающих странах пока не ставят достаточно жесткие условия трудоустройства или отработки определенных часов для получения бесплатного жилья, социальных выплат. Но это все временно. Это когда-нибудь закончится», — считает Людмила Черенько.

Она признает, что европейские страны заинтересованы в наших гражданах и постараются удержать их даже после завершения войны. Однако в долгосрочной перспективе они не смогут оправдывать такие объемы бюджетных расходов, как сейчас.

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Возвращаться будут и те, у кого в Украине была хорошая специализация, хорошая карьера, а в ЕС вынуждены работать на низковалифицированных работах.

Также некоторые украинцы, выехавшие в первые дни войны, иначе воспринимают риски. Здесь люди «привыкли» к опасности, тогда как за границей каждая новость об обстрелах вызывает шок. Если в Украине будет относительно безопасно — часть из них вернется.

«Во-первых, в нашем государстве нет таких средств, чтобы мы могли соревноваться с Германией. Это смешно. Деньгами за людей бороться мы не можем. Во-вторых, это будет несправедливо по отношению к тем людям, которые здесь пережили войну: одним давать какие-то крупные суммы, чтобы они приезжали и оставались, а тем, кто жил здесь под обстрелами и создавал ВВП — нет, так быть не может», — замечает экономист.

Вместо этого сработали бы программы для бизнеса: как для иностранцев, так и для всех украинцев, независимо от социальных категорий, считает она.

«Но я наблюдаю за своими знакомыми и вижу: кто реально хотел вернуться, тот уже вернулся. А вернулось действительно уже много людей», — замечает Людмила Черенько.

Украинские беженцы способствуют росту экономики Европы

Напомним, Украинские беженцы давно перестали быть «обузой» для Европы и теперь вносят значительный вклад в ее экономическое благополучие.

В Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) оценивают дополнительный вклад украинских беженцев в ежегодные темпы роста ВВП Чехии, Польши и Эстонии в 1,2% в год, а в ВВП Венгрии, Латвии, Словакии, Литвы и Румынии почти в 0,8%. Даже в Великобритании он колеблется на уровне 0,2%. А это миллиарды евро в год.

Справка Finance.ua:

Больше всего беженцев из Украины приняли:

Германия (1,12 млн человек; 27% от общего количества в ЕС);

Польша (975,19 тыс.; 23,4%);

Чехия (376,88 тыс.; 9,1%).

Количество людей с таким статусом уменьшилось:

в Польше (на 1,015 тыс.; -0,1%);

во Франции (на 680 человек; -1,1%);

в Люксембурге (на 10, -0,3%).

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