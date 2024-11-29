Словакия уменьшит помощь для некоторых беженцев из Украины — Finance.ua

Словакия уменьшит помощь для некоторых беженцев из Украины
С марта 2025 г. некоторые украинские беженцы в Словакии будут получать меньше поддержки.
Об этом сообщает Spectator.
Отмечается, что коалиционные законодатели одобрили изменения в иммиграционное законодательство — Закон о проживании иностранцев и Закон об убежище. Правительство утверждает, что эти меры сэкономят Министерству внутренних дел 2 млн евро, что является необходимым шагом, учитывая нынешнее давление на государственные расходы.
Так, с 1 марта 2025 года лицам, получившим статус беженца из Украины после 28 февраля 2025 года, будет разрешено находиться в пунктах временного размещения беженцев не более 60 дней по сравнению с нынешними 120 днями. Аналогично, помощь на проживание будет ограничена первыми 60 днями, а не 120 днями, как это было с июля этого года.
Изменения не коснутся уязвимых групп, таких как пенсионеры старше 65 лет, дети до пяти лет или одинокие опекуны этих детей.
Эти изменения вызвали критику со стороны оппозиционных депутатов, в том числе Зузаны Штевуловой и Люции Плаваковой (обе из «Прогрессивной Словакии»), которые осудили дополнения, внесенные в последнюю минуту к уже поданной поправке во время заседания парламентского комитета по правам человека 27 ноября.
В то же время заместитель министра внутренних дел Петер Крауспе высказался в защиту изменений, утверждая, что украинские беженцы, как правило, получают работу и жилье в течение двух месяцев.
«Мы должны экономить деньги там, где это возможно», — заявил Крауспе на заседании комитета по обороне и безопасности 27 ноября, утверждая, что Словакия является одной из самых щедрых стран региона в поддержке украинских беженцев.
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