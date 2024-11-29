Словакия уменьшит помощь для некоторых беженцев из Украины — Finance.ua

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Словакия уменьшит помощь для некоторых беженцев из Украины

Личные финансы
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Словакия уменьшит помощь для некоторых беженцев из Украины
Словакия уменьшит помощь для некоторых беженцев из Украины
С марта 2025 г. некоторые украинские беженцы в Словакии будут получать меньше поддержки.
Об этом сообщает Spectator.
Отмечается, что коалиционные законодатели одобрили изменения в иммиграционное законодательство — Закон о проживании иностранцев и Закон об убежище. Правительство утверждает, что эти меры сэкономят Министерству внутренних дел 2 млн евро, что является необходимым шагом, учитывая нынешнее давление на государственные расходы.
Так, с 1 марта 2025 года лицам, получившим статус беженца из Украины после 28 февраля 2025 года, будет разрешено находиться в пунктах временного размещения беженцев не более 60 дней по сравнению с нынешними 120 днями. Аналогично, помощь на проживание будет ограничена первыми 60 днями, а не 120 днями, как это было с июля этого года.
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Изменения не коснутся уязвимых групп, таких как пенсионеры старше 65 лет, дети до пяти лет или одинокие опекуны этих детей.
Эти изменения вызвали критику со стороны оппозиционных депутатов, в том числе Зузаны Штевуловой и Люции Плаваковой (обе из «Прогрессивной Словакии»), которые осудили дополнения, внесенные в последнюю минуту к уже поданной поправке во время заседания парламентского комитета по правам человека 27 ноября.
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В то же время заместитель министра внутренних дел Петер Крауспе высказался в защиту изменений, утверждая, что украинские беженцы, как правило, получают работу и жилье в течение двух месяцев.
«Мы должны экономить деньги там, где это возможно», — заявил Крауспе на заседании комитета по обороне и безопасности 27 ноября, утверждая, что Словакия является одной из самых щедрых стран региона в поддержке украинских беженцев.
По материалам:
Finance.ua
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