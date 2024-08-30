Сколько украинцев в Словакии получают компенсацию на жилье — Finance.ua

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Сколько украинцев в Словакии получают компенсацию на жилье

Мир
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Сколько украинцев в Словакии получают компенсацию на жилье
Сколько украинцев в Словакии получают компенсацию на жилье
По сравнению с прошлым месяцем количество украинцев с временным убежищем, получающих компенсацию на жилье в Словакии, снизилось на четверть. Об этом сообщает портал «Новости из Словакии».
В июне жители Словакии получали помощь для более 33 тысяч переселенцев, а в июле это количество составило более 8000.
Об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел Словакии Матее Нойманн, сообщает TASR.
Количество существенно уменьшилось из-за июльских изменений в предоставлении дотации на жилье.
«За проживание переселенцев в июле 2024 года выплачено в общей сложности 1 201 754 евро», — добавил Нойманн, отметив, что в июне эта сумма составила около пяти миллионов евро.
Также уменьшилось количество лиц, которые имели право получать эту помощь, то есть тех, кто размещал украинцев и получал выплату. В июне помощь получали более 10 тысяч человек, а в июле — всего 3440 человек.
При этом количество украинцев, зарегистрировавших временное убежище, выросло от месяца к месяцу. В июне Словакия зарегистрировала 2351 человека, подавших заявку на этот статус, а в июле этот показатель вырос почти до 3000.
«С начала предоставления временного убежища до 22 августа 2024 года в Словакии всего подало заявки 153 070 человек. В то же время зарегистрировано 25 748 случаев, когда украинцы аннулировали статус временного убежища», — подытожил представитель.
Пособие за проживание украинцев с июля предоставляется только в первые 120 дней. Исключение составляют уязвимые группы, такие как дети до пяти лет, лица, которые за ними ухаживают, люди с инвалидностью или лица старше 65 лет.
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По материалам:
Finance.ua
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