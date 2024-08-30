Сколько украинцев в Словакии получают компенсацию на жилье — Finance.ua

Сколько украинцев в Словакии получают компенсацию на жилье Сегодня 07:48 — Мир

Сколько украинцев в Словакии получают компенсацию на жилье

По сравнению с прошлым месяцем количество украинцев с временным убежищем, получающих компенсацию на жилье в Словакии, снизилось на четверть. Об этом сообщает портал «Новости из Словакии».

В июне жители Словакии получали помощь для более 33 тысяч переселенцев, а в июле это количество составило более 8000.

Об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел Словакии Матее Нойманн, сообщает TASR.

Количество существенно уменьшилось из-за июльских изменений в предоставлении дотации на жилье.

«За проживание переселенцев в июле 2024 года выплачено в общей сложности 1 201 754 евро», — добавил Нойманн, отметив, что в июне эта сумма составила около пяти миллионов евро.

Также уменьшилось количество лиц, которые имели право получать эту помощь, то есть тех, кто размещал украинцев и получал выплату. В июне помощь получали более 10 тысяч человек, а в июле — всего 3440 человек.

При этом количество украинцев, зарегистрировавших временное убежище, выросло от месяца к месяцу. В июне Словакия зарегистрировала 2351 человека, подавших заявку на этот статус, а в июле этот показатель вырос почти до 3000.

«С начала предоставления временного убежища до 22 августа 2024 года в Словакии всего подало заявки 153 070 человек. В то же время зарегистрировано 25 748 случаев, когда украинцы аннулировали статус временного убежища», — подытожил представитель.

Пособие за проживание украинцев с июля предоставляется только в первые 120 дней. Исключение составляют уязвимые группы, такие как дети до пяти лет, лица, которые за ними ухаживают, люди с инвалидностью или лица старше 65 лет.

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