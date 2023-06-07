По состоянию на 1 мая доля неработающих кредитов составила 39,3% – Гетманцев — Finance.ua
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По состоянию на 1 мая доля неработающих кредитов составила 39,3% – Гетманцев

Кредит&Депозит
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По состоянию на 1 мая доля неработающих кредитов составила 39,3% – Гетманцев
По состоянию на 1 мая доля неработающих кредитов составила 39,3% – Гетманцев
Из-за полномасштабной войны и ухудшения качества активов банков показатель NPL ухудшается 14-й месяц подряд. На 1 марта 2022 года доля NPL в кредитном портфеле составила 26,6%. За время войны объем неработающих кредитов вырос на 43% (130 млрд грн).
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
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«Следовательно, тенденция к росту неработающих кредитов остается, хотя в 2023 году этот процесс заметно притормозил. Признание банками NPL ускорится по завершении диагностики качества активов и достаточности капитала крупнейших 20 банков со стороны НБУ. Ожидается, что доля NPL может достичь 50% (30% от действующего кредитного портфеля до начала войны)», — отметил он.
Отмечается, что текущие финансовые показатели сектора адекватны, чтобы «переварить» ожидаемый рост неработающих кредитов: норматив адекватности регулятивного капитала на 1 мая — 21%, а прибыль банков за 4 месяца 2023 составляет + 44 млрд грн.
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По словам Гетманцева, отчисления в резервы под возможные убытки по кредитам — 107 млрд грн (на 1 апреля). Расчистка «проблемных» активов банков и существенное наращивание кредитования — две ключевые задачи, стоящие перед банками, банковским регулятором, финансовыми властями страны после окончания войны.
Полномасштабное восстановление потребует более широкое привлечение банков к восстановлению и увеличение кредитного портфеля в ВВП. Такой уровень был заметно ниже, чем в соседних странах ЕС, и до войны (по данным Всемирного банка, в 2021-м в Литве — 37,5%, Польше — 46,4%, Чехии — 53,7%, тогда как в Украине 23,5% ВВП), подытожил он.

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По материалам:
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