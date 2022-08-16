По программе «5-7-9%» уже выдали кредитов почти на 136 миллиардов — Finance.ua
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По программе «5-7-9%» уже выдали кредитов почти на 136 миллиардов

Кредит&Депозит
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По программе «5-7-9%» уже выдали кредитов почти на 136 миллиардов
По программе «5-7-9%» уже выдали кредитов почти на 136 миллиардов
С начала действия программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченными банками выдано 46,3 тысячи кредитов на общую сумму 135,88 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Всего с момента старта программы субъекты предпринимательства по состоянию на 15 августа получили от уполномоченных банков 46 359 кредитов на общую сумму 135,88 млрд грн, из которых 29 707 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 53,25 млрд гривен», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за период действия военного положения в Украине в рамках программы заключено 11537 кредитных договоров на общую сумму 46,26 млрд грн (в том числе банками государственного сектора 9231 кредитный договор на сумму 26,6 млрд грн). В частности, 757,66 млн грн — на инвестиционные цели; 4 307,59 млн грн — как антикризисные кредиты; 4 018,24 млн грн — как рефинансирование ранее полученных кредитов; 19 653,81 млн грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей; 17 495,83 млн грн — на антивоенные цели.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Сравнить и подобрать кредит можно здесь
По материалам:
Укрінформ
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