По два евро за метр: Эстония пустит с молотка остров в Балтийском море — Finance.ua
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По два евро за метр: Эстония пустит с молотка остров в Балтийском море

Мир
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По два евро за метр: Эстония пустит с молотка остров в Балтийском море
По два евро за метр: Эстония пустит с молотка остров в Балтийском море
Эстония выставила на продажу целый остров. При этом, как пишет издание Postimees, земельный аукцион начинается с цены в два евро за квадратный метр. То есть получить власть за него хотят около 480 тыс. евро.
Речь идет о территории под названием Hõralaid, где разрешено домовое строительство. Остров в Балтийском море безлюден. А аукцион, в ходе которого можно будет сделать ставки, начнется 20 мая.
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Территория сравнительно небольшая — около 20 гектаров. Из плюсов — из-за небольшой глубины вокруг Hõralaid, добраться до него с соседних островов можно пешком.
Hõralaid, единственный частный морской остров с правами на застройку в странах Балтии, будет продан на аукционе, который начнется 20 мая. Стартовая цена целого острова составляет 480 тыс. евро, — пишет издание.
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По словам эксперта по недвижимости Тина Тоомпарга, это уникальная недвижимость и окончательная цена после аукциона может быть в разы выше.
«Что делает остров особенным, так это право на застройку, которое не предоставляется многим подобным объектам из-за природоохранных условий», — сказал Томпарк.
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Как отмечают журналисты, остров сейчас населен овцами, птицами и дикими животными, но также его можно заселить людьми, построить дома, а также сделать лодочную пристань.
Морских островов с правом застройки на продажу нет больше в странах Балтии, подобные объекты продаются, например, в Финляндии, где цены на острова достигают миллионов евро.
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