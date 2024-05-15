По два евро за метр: Эстония пустит с молотка остров в Балтийском море — Finance.ua

По два евро за метр: Эстония пустит с молотка остров в Балтийском море Сегодня 18:00 — Мир

По два евро за метр: Эстония пустит с молотка остров в Балтийском море

Эстония выставила на продажу целый остров. При этом, как пишет издание Postimees, земельный аукцион начинается с цены в два евро за квадратный метр. То есть получить власть за него хотят около 480 тыс. евро.

Речь идет о территории под названием Hõralaid, где разрешено домовое строительство. Остров в Балтийском море безлюден. А аукцион, в ходе которого можно будет сделать ставки, начнется 20 мая.

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Территория сравнительно небольшая — около 20 гектаров. Из плюсов — из-за небольшой глубины вокруг Hõralaid, добраться до него с соседних островов можно пешком.

Hõralaid, единственный частный морской остров с правами на застройку в странах Балтии, будет продан на аукционе, который начнется 20 мая. Стартовая цена целого острова составляет 480 тыс. евро, — пишет издание.

По словам эксперта по недвижимости Тина Тоомпарга, это уникальная недвижимость и окончательная цена после аукциона может быть в разы выше.

«Что делает остров особенным, так это право на застройку, которое не предоставляется многим подобным объектам из-за природоохранных условий», — сказал Томпарк.

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Как отмечают журналисты, остров сейчас населен овцами, птицами и дикими животными, но также его можно заселить людьми, построить дома, а также сделать лодочную пристань.

Морских островов с правом застройки на продажу нет больше в странах Балтии, подобные объекты продаются, например, в Финляндии, где цены на острова достигают миллионов евро.

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