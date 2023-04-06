В Северной Ирландии продают частный остров по цене лондонской квартиры — Finance.ua

В Северной Ирландии продают частный остров по цене лондонской квартиры Сегодня 18:36 — Недвижимость

В Северной Ирландии продают частный остров по цене лондонской квартиры

Лонг-Айленд в городе Эннискиллен агенты по недвижимости рекламируют как «возможность, которая дается раз в жизни». Его стоимость сравнима с ценами за лондонскую квартиру, пишет The Sun.

На живописном острове открывается вид на реку Эрн. Здесь, среди 12 акров зрелого леса, есть небольшой домик.

Цена острова равна стоимости лондонской квартиры

Лонг-Айленд вышел на рынок за 550 тысяч фунтов стерлингов. Типичная ипотека на дом составляет 2141,15 фунта стерлингов в месяц, что равно средней месячной арендной плате во многих районах Лондона.

К примеру, в оживленных восточных районах Гекни и Тавер-Гемлетс, популярных среди молодежи, стоимость проживания в среднем составляет 2119 фунтов стерлингов и 2069 фунтов стерлингов соответственно.

Агенты по недвижимости оценили изолированную собственность, сказав, что это «действительно уникальная возможность жить или отдыхать в красивом, спокойном месте на собственном частном острове».

Нынешние владельцы покупали остров с 1978 года и со вкусом и любовью построили нынешние объекты. Здесь есть домик с деревянным интерьером, несколько складских построек и мастерских. Частная пристань для яхт находится совсем рядом.

Телеканал 24 По материалам:

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