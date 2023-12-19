Планируют ли украинские работодатели сокращать сотрудников в следующем году — результаты опроса Сегодня 17:04 — Личные финансы

Планируют ли украинские работодатели сокращать сотрудников в следующем году — результаты опроса

В начале полномасштабного вторжения количество предложений работы на рынке труда сократилось более чем в 10 раз, при этом конкуренция среди соискателей на одну вакансию выросла более чем в 7 раз. Уже в начале 2023 года конкуренция приблизилась к обычным показателям и продолжила уменьшаться.

Об этом пишет Work.ua.

В 2023 году абсолютное большинство работодателей столкнулись с дефицитом кадров. Он усугубляется неравномерным восстановлением рынка труда как в географическом, так и в отраслевом измерении.

Высокую конкуренцию среди соискателей в 2023 году стабильно наблюдали в Киевской, Харьковской и Винницкой областях. Интересно, что среди лидеров только в Винницкой области количество предложений работы больше, чем до полномасштабного вторжения. Самую низкую конкуренцию от месяца к месяцу наблюдаем в Закарпатской, Черновицкой и Херсонской области.

С дефицитом кадров могут столкнуться и работодатели в прифронтовых регионах, и на западе государства. У первых сложности с наймом связаны с тем, что люди были вынуждены переехать в более безопасные регионы или за границу. Для других рекрутинг усугубляется большой конкуренцией с работодателями. К примеру, в Закарпатской области рынок труда восстановился на 167% — работодателей стало значительно больше, чем до полномасштабного вторжения, и кандидатов на всех просто не хватает.

Читайте также Конкуренция среди соискателей увеличилась: кому сейчас сложнее всего найти работу

Диспропорции в 2023 году наблюдались и на уровне сфер бизнеса. Труднее всего находить кандидатов на вакансии в категориях «Медицина, фармацевтика» и «Рабочие специальности, производство». Ведь в рейтинг вакансий с наименьшим количеством откликов от соискателей регулярно попадают должности врачей (эндоскописта, гастроэнтеролога, эндокринолога, врача УЗИ, педиатра, семейного врача, зубного техника) и рабочие специальности (горняк, жестянщик, порезчик, пилорамщик, тонировщик).

Причины дефицита кадров

Среди основных причин дефицита кадров — сотни тысяч украинцев были мобилизованы на защиту государства, миллионы вынуждены уехать за границу или стали внутренне перемещенными лицами. В Минэкономики заявляют, что такая ситуация — крупнейший миграционный кризис со времен Второй мировой войны.

Читайте также Специалистов каких профессий больше всего ищут на рынке труда, и сколько платят

«Более 6 миллионов украинцев сейчас за рубежом. Наш самый большой вызов — вернуть их домой. Основные четыре фактора, которые влияют на возвращение украинцев: безопасность, возможность быть трудоустроенным или иметь собственный бизнес и развивать его, учиться и обеспечивать жилье. Мы уже работаем над реализацией каждой составляющей», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Планируют ли компании расширять штат

41% опрошенных не планируют существенных изменений. 55% опрошенных планируют увеличить количество сотрудников. Только 4% опрошенных прогнозируют сокращение штата в следующем году.

Планируют ли украинцы менять работу

Львиная доля респондентов еще не определились, будут ли менять профессию или место работы в 2024 году.

Еще 31% респондентов намерены овладеть новой профессией, а 13% — изменить текущее место работы. И только 17% опрошенных не планируют никаких изменений.

Это свидетельствует о том, что работодателям придется принимать меры не только для преодоления дефицита кадров, но и для удержания уже имеющихся сотрудников.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.