Специалистов каких профессий больше всего ищут на рынке труда, и сколько платят — Finance.ua

Специалистов каких профессий больше всего ищут на рынке труда, и сколько платят Сегодня 08:16 — Личные финансы

Специалистов каких профессий больше всего ищут на рынке труда, и сколько платят

На украинском рынке труда в сентябре востребованной профессией стал продавец. Количество объявлений о работе составляет 11 706, уровень медианной заработной платы — 13 500 грн/мес.

Об этом говорится в исследовании от OLX Работа о наиболее востребованных профессиях, которые ищут на рынке труда этой осенью.

Второе место занимает профессия водителя, количество объявлений о работе для нее составляет 7722, медиальная заработная плата — 25 000 грн/месяц.

Инфографика: OLX

Пользуются спросом на рынке специальности строительной сферы. Наиболее распространенным является спрос на работников широкого профиля. Так, количество объявлений о поиске разнорабочих составляет 4 948, медианная зарплата, на которую могут рассчитывать такие работники — 16 500 грн/мес.

Далее в рейтинге наиболее нужных специалистов на рынке труда — профессия повара в области гостинично-ресторанного бизнеса. Количество объявлений о найме составляет 4 624 с медианной зарплатой 15 600 грн.

Инфографика: OLX

На пятом и шестом месте среди наиболее востребованных профессий в Украине — грузчик (3 326 объявлений) и швея/портной (3 195 объявлений). Уровень медианной заработной платы по этим позициям отличается — 14 650 грн/мес. для грузчика и 17 500 грн/мес. для швеи или портного.

Следующую строчку рейтинга занимает профессия продавца-консультанта. Количество объявлений о найме составляет 3 128, а медианная зарплата — 14 тысяч гривен.

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Замыкают десятку рейтинга профессии, которые длительное время пользуются высоким спросом среди работодателей: охранник (3 033 объявлений; медианная зарплата 12 500), бариста (2 866 объявлений; медианная зарплата 13 500 грн/мес.) и уборщица (2 724 объявлений; медианная зарплата 8 867 грн/мес.).

Если сравнить рейтинг профессий, пользующихся высоким спросом на рынке, с прошлым годом, то общая картина несколько отличается. В частности, можно наблюдать рост количества вакансий. Например, количество объявлений о найме продавцов и водителей выросло на 150% и 71% соответственно. Число предложений работы для разнорабочих увеличилось на 36%, для швеи или портного — на 31%. Вырисовывается четкая картина нехватки рабочих рук в определенных областях.

Что касается уровня заработной платы, то в среднем произошел рост на 13,5%. Наиболее весомо увеличилась зарплата за год у разнорабочих — на 65% (10 000 грн в 2022 и 16 500 в 2023 году).

Самая высокая конкуренция среди соискателей наблюдается в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Львовской областях.

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НВ По материалам:

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