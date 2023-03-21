Первую в мире компьютерную мышку продали с аукциона за рекордную сумму — Finance.ua
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Первую в мире компьютерную мышку продали с аукциона за рекордную сумму

Мир
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Первую в мире компьютерную мышку продали с аукциона за рекордную сумму
Первую в мире компьютерную мышку продали с аукциона за рекордную сумму
Одна из первых компьютерных мышек и набор клавиш для кодирования, созданные отцом компьютерных технологий Дугласом Энгельбартом, были проданы на аукционе за $178,936.
Как и две ушедшие с молотка мышки Энгельбарта, эта была продана на аукционе RRAuction в Бостоне. К слову, предыдущие экземпляры стоили значительно дешевле — $45,935, поэтому в этом году аукцион установил рекорд.
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Первые прототипы современных мышек использовались в культовой «Матери всех демонстраций» — в 1968 году в прямом эфире Энгельбарт публично презентовал гаджет.
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В начале 1970-х большая часть первоначальной команды Энгельбарта оказалась в Xerox PARC, где продолжала исследование взаимодействия человека с компьютером и постоянно совершенствовала мышь. Во время экскурсии по исследовательскому центру в 1979 году Стив Джобс увидел гаджет в действии. Потрясенный удобством пользователя, он стремился упростить и удешевить мышку — в конечном итоге она должна была подключаться к компьютерам Apple.
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Впоследствии техногигант получил лицензию на патент мышки Энгельбарта, за это компания заплатила $40 000. Позже Джобс нанял дизайнерскую фирму IDEO, чтобы та провела рекламную кампанию девайса среди потенциальных потребителей.
Первую в мире компьютерную мышку продали с аукциона за рекордную сумму
Аукционные эксперты уверены, что раритетное наследие Энгельбарта насчитывает всего несколько единиц, а все мышки находятся в частных коллекциях. Ожидается, что к следующему аукциону их стоимость снова вырастет.
По материалам:
noworries
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