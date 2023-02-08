Уникальный Bentley Bentayga продали на аукционе за рекордную сумму — Finance.ua

Уникальный Bentley Bentayga продали на аукционе за рекордную сумму Сегодня 04:41 — Технологии&Авто

Уникальный Bentley Bentayga продали на аукционе за рекордную сумму, Фото: Naples Children & Education Foundation

На аукционе в рамках Неаполитанского зимнего винного фестиваля во Флориде продали первый в истории Bentley Bentayga EWB, созданный по индивидуальному заказу.

Об этом сообщили на сайте фестиваля.

За роскошный кроссовер с удлиненной колесной базой выручили 1 млн долларов. Все деньги пойдут на нужды малоимущих детей в округе Коллиер.

Bentley Bentayga EWB — это более роскошная версия кроссовера и отличается от стандартной версии удлиненной колесной базы. Проданный на аукционе экземпляр оснащен опциональным пакетом Azure и создан специально для винного фестиваля.

Фото: Неаполитанский детский и образовательный фонд

Кроссовер выкрашен в три слоя перламутровой краски Snow Quarts. Для контраста используется черная отделка, а внешний вид дополняют 22-дюймовые колесные диски.

Внутри Bentley Bentayga EWB украшен деталями из аметиста, которые можно найти по всему салону, включая рычаг переключения передач и карман дверей. В некоторых местах вышито изображение винограда.

Фото: Неаполитанский детский и образовательный фонд

Кроссовер также получил накладки на пороги Naples Winter Wine Festival и динамики Naim. Кроме того, победитель аукциона получает право участвовать в программе Extraordinary Journey UK. Это включает перелет первым классом в Великобританию, где победители отправятся на экскурсию по заводу Bentley в Крю, а затем отправятся в Шотландию, чтобы посетить Macallan Estate для дегустации виски.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фокус По материалам:

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