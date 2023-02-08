Уникальный Bentley Bentayga продали на аукционе за рекордную сумму — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Уникальный Bentley Bentayga продали на аукционе за рекордную сумму

Технологии&Авто
24
Уникальный Bentley Bentayga продали на аукционе за рекордную сумму
Уникальный Bentley Bentayga продали на аукционе за рекордную сумму, Фото: Naples Children & Education Foundation
На аукционе в рамках Неаполитанского зимнего винного фестиваля во Флориде продали первый в истории Bentley Bentayga EWB, созданный по индивидуальному заказу.
Об этом сообщили на сайте фестиваля.
За роскошный кроссовер с удлиненной колесной базой выручили 1 млн долларов. Все деньги пойдут на нужды малоимущих детей в округе Коллиер.
Bentley Bentayga EWB — это более роскошная версия кроссовера и отличается от стандартной версии удлиненной колесной базы. Проданный на аукционе экземпляр оснащен опциональным пакетом Azure и создан специально для винного фестиваля.
Фото: Неаполитанский детский и&nbsp;образовательный фонд
Фото: Неаполитанский детский и образовательный фонд
Кроссовер выкрашен в три слоя перламутровой краски Snow Quarts. Для контраста используется черная отделка, а внешний вид дополняют 22-дюймовые колесные диски.
Внутри Bentley Bentayga EWB украшен деталями из аметиста, которые можно найти по всему салону, включая рычаг переключения передач и карман дверей. В некоторых местах вышито изображение винограда.
Фото: Неаполитанский детский и&nbsp;образовательный фонд
Фото: Неаполитанский детский и образовательный фонд
Кроссовер также получил накладки на пороги Naples Winter Wine Festival и динамики Naim. Кроме того, победитель аукциона получает право участвовать в программе Extraordinary Journey UK. Это включает перелет первым классом в Великобританию, где победители отправятся на экскурсию по заводу Bentley в Крю, а затем отправятся в Шотландию, чтобы посетить Macallan Estate для дегустации виски.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.