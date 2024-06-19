Первая страна Евросоюза начала добычу урана — Finance.ua

Первая страна Евросоюза начала добычу урана Сегодня 14:34 — Энергетика

Финляндия становится первой страной ЕС, начавшей добычу урана, с запланированной годовой добычей 200 тонн до 2026 года.

На промышленной площадке Соткамо начата добыча природного урана, что делает Финляндию первой страной-членом Евросоюза, которая эксплуатирует урановые рудники, сообщила горнодобывающая компания Terrafame.

Полной мощности добычи планируется достичь к 2026 году, когда объем производства составит примерно 200 тонн в год. Приблизительно столько же урана потребляет финская атомная станция Олкилуото-3 за девять месяцев работы. Рудник планируется использовать не менее 30 лет. Уран отправят за границу для переработки, после чего используют в атомной энергетике.

Terrafame получила разрешение на начало добычи в 2020 году.

Извлеченный оксид урана не отличается высокой радиоактивностью, он опасен главным образом из-за химических свойств, как и другие тяжелые металлы, пояснили в Управлении по радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK). Однако из оксида урана производится топливо для атомных электростанций, оно в реакторе становится очень радиоактивным.

Руда из Соткамо имеет небольшую концентрацию урана, примерно 17 мг/кг. Такие концентрации встречаются и в других частях финских горных пород.

Нарастив объем производства до 200 тонн урана в год, Финляндия займет седьмое место в рейтинге мировых добытчиков вместе с Южной Африкой. Лидером отрасли по состоянию на 2022 год был Казахстан (21 227 тонн), долее следовали Канада (7351), Намибия (5613), Австралия (4553), Узбекистан (3300), россия (2508), Нигер (2020), Китай (1700)) и Индия (600).

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.