Пересечение границы на собственном авто: где и когда вам понадобится Зеленая карта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Пересечение границы на собственном авто: где и когда вам понадобится Зеленая карта

Сегодня 17:34Страхование
100
Более 3,8 млн человек, по данным Агентства ООН, по состоянию на 28 марта уехали из Украины.
Государственную границу ежедневно пересекают десятки тысяч украинцев. Часто наши земляки едут на собственных автомобилях.
Национальный банк Украины сообщил, что для выезда за границу наличие полисов страхования «Зеленая карта» не является обязательным условием. Но это не означает возможность свободного передвижения по европейским дорогам без наличия страхования гражданской ответственности.
Существует два варианта:
● или это будет Зеленая карта, оформленная в Украине до пересечения границы;
● или — полис страхования Автогражданки, который будет выписан после пересечения границы той страной, куда въехало авто.
Какой полис выбрать, где приобрести и сколько стоит, а также какие страховки пригодятся в европейских странах, объяснит на бесплатном вебинаре эксперт с более чем 8-летним опытом в сфере страхования, руководитель службы заботы о клиентах страхового бизнеса Finance.ua — Дарья Горбач.
В программе вебинара:
  • что такое Зеленая карта, и зачем она нужна;
  • электронный полис Зеленой карты и другие нововведения НБУ;
  • какие документы нужны для оформления Зеленой карты?
  • что выгоднее: купить Зеленую карту в Украине или полис страхования Автогражданки в Европе;
  • бесплатное страхование для украинцев в Европе: миф или реальность?
  • как купить Зеленую карту онлайн, на какой срок, сколько стоит;
  • что делать, если за границей произошел страховой случай.
Мы собрали много полезной информации из официальных источников и непосредственно от людей, выехавших за пределы Украины.
Расскажем, на какие грабли они наступали. И поделимся нашими практическими советами для вашего безопасного передвижения по дорогам Европы.
Участие в вебинаре бесплатное.

Регистрация по ссылке

По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.