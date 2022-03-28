Пересечение границы на собственном авто: где и когда вам понадобится Зеленая карта — Finance.ua

Пересечение границы на собственном авто: где и когда вам понадобится Зеленая карта

Сегодня 17:34 — Страхование

Более 3,8 млн человек, по данным Агентства ООН, по состоянию на 28 марта уехали из Украины.

Государственную границу ежедневно пересекают десятки тысяч украинцев. Часто наши земляки едут на собственных автомобилях.

Национальный банк Украины сообщил, что для выезда за границу наличие полисов страхования « Зеленая карта » не является обязательным условием. Но это не означает возможность свободного передвижения по европейским дорогам без наличия страхования гражданской ответственности.

Существует два варианта:

● или это будет Зеленая карта, оформленная в Украине до пересечения границы;

● или — полис страхования Автогражданки, который будет выписан после пересечения границы той страной, куда въехало авто.

Какой полис выбрать, где приобрести и сколько стоит, а также какие страховки пригодятся в европейских странах, объяснит на бесплатном вебинаре эксперт с более чем 8-летним опытом в сфере страхования, руководитель службы заботы о клиентах страхового бизнеса Finance.ua — Дарья Горбач.

В программе вебинара:

что такое Зеленая карта, и зачем она нужна;

электронный полис Зеленой карты и другие нововведения НБУ;

какие документы нужны для оформления Зеленой карты?

что выгоднее: купить Зеленую карту в Украине или полис страхования Автогражданки в Европе;

бесплатное страхование для украинцев в Европе: миф или реальность?

как купить Зеленую карту онлайн, на какой срок, сколько стоит;

что делать, если за границей произошел страховой случай.

Мы собрали много полезной информации из официальных источников и непосредственно от людей, выехавших за пределы Украины.

Расскажем, на какие грабли они наступали. И поделимся нашими практическими советами для вашего безопасного передвижения по дорогам Европы.

Участие в вебинаре бесплатное.

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