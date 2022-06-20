Пенсия по выслуге лет: как увеличить выплаты — Finance.ua

Пенсия по выслуге лет: как увеличить выплаты

Сегодня 13:05 — Личные финансы

Пенсия по выслуге лет: как увеличить выплаты

Чтобы увеличить размер начисленной пенсии за выслугу лет, следует обратиться в территориальный отдел Пенсионного фонда Украины для назначения новой пенсии по возрасту с соответствующим заявлением.

Об этом сообщил юрист Тарас Пидодвирный на своем сайте.

Если гражданин Украины достиг пенсионного возраста, имеет соответствующий стаж не менее 29 лет, назначенную пенсию за выслугу лет, но желает получать больший размер выплат, ему нужно обратиться в территориальный отдел ПФУ за назначением пенсии по возрасту.

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При обращении в орган Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением пенсионер может столкнуться с двумя проблемами: с нежеланием органа ПФУ назначать пенсию по возрасту или с неверным расчетом пенсии по возрасту. В таких случаях нужно обратиться с соответствующим исковым заявлением в суд, потому что такие действия ПФУ противоправны и необходимо заставлять орган назначить новую пенсию.

Рабочие ПФУ могут неверно рассчитать пенсию по возрасту, если в расчетах неправильно применяют один из показателей пенсии — среднюю заработную плату в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением соответствующих выплат. Такую среднюю ЗП определяет Государственная служба статистики Украины, поэтому она не зависит от размера ЗП, которую пенсионер получал на работе.

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«При определении размера пенсии по возрасту в 2022 году ПФУ применяет размер средней заработной платы за 2014-2016 годы: 6 186,32 грн, а должен применять среднюю заработную плату за 2019-2021 в размере 10 846,37 грн», — уточнил юрист.

Он объяснил, почему ПФУ при назначении пенсии по возрасту не применяет среднюю ЗП за три последних года.

По его словам, работники Пенсионного фонда руководствуются ч. 3 ст. 44 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в котором указывается, что при переводе с одного вида пенсии на другой по желанию лица может учитываться заработная плата за периоды страхового стажа, указанные в части первой статьи 40 настоящего Закона, с применением среднего показателя заработной платы (дохода), учитываемого при назначении предыдущего вида пенсии.

В свою очередь, по судебной практике уже установлено, что когда назначаются гражданину пенсионные выплаты за выслугу лет в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении», а затем при проявлении этим гражданином желания получать пенсию по возрасту в соответствии с Законом № 1058-IV, происходит именно назначение пенсии по возрасту, а не перевод.

Справка Finance.ua:

согласно украинскому законодательству, в 2022 году пенсионерам пересчитают пенсионные выплаты 1 июля, 1 октября и 1 декабря;

с 1 июля минимальную пенсию увеличат с 1934 до 2027 грн, а максимальную — до 20 270 грн.



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