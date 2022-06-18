Пенсионеры за границей могут открыть карту для выплат дистанционно — Finance.ua
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Пенсионеры за границей могут открыть карту для выплат дистанционно

Сегодня 21:05Личные финансы
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Многие пенсионеры из-за войны эвакуировались за границу. И если с получением пенсий на банковские карты проблем не возникает — средства продолжают поступать, то у тех, кто получал выплаты через Укрпочту, возникают сложности, пишет Пенсионный курьер.
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Как сообщили в информационном управлении аппарата Верховной Рады, многие обращения украинцев на «горячую линию» уполномоченного ВР по правам человека касаются именно невозможности получения пенсионных выплат за границей, если раньше их получали по почте.
Выход для таких граждан — изменить способ получения выплаты, а именно — получать пенсию через платежную карту.
Открыть платежную карту для получения пенсионных выплат можно через официальный сайт или мобильное приложение банка.

Как получить пенсию и денежные выплаты в Укрпочте во время военного положения

В ПриватБанке при открытии счета доступна услуга идентификации клиента через видеоверификацию, что значительно упрощает процедуру оформления карты без личного присутствия клиента.
После открытия счета следует подать заявление на изменение способа доставки пенсионных выплат через вебпортал ПФУ.

Справка Finance.ua:

  • Может ли пенсионер получать выплату за границей, если уехал на постоянное жительство? Пенсию можно получать, если в стране, где находится пенсионер, заключено международное соглашение или договор с Украиной.
  • Для этого пенсионеру нужно обратиться в орган соцзащиты государства пребывания, чтобы перевести украинскую пенсию на счет за границу. Если соглашение/договор не заключен со страной, где находится пенсионер, то выплата пенсии прекращается на весь период пребывания лица за границей.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам: Finance.ua
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