Чи може пенсіонер отримувати виплату за кордоном, якщо виїхав на постійне проживання — Finance.ua

Чи може пенсіонер отримувати виплату за кордоном, якщо виїхав на постійне проживання

Вчора 09:00 — Особисті фінанси

Якщо пенсионер виїхав за кордон на постійне проживання, то чи може він отримувати виплату за кордоном.

Про це розповіли в Пенсійному кур’єрі. Так, може отримувати, але не в усіх країнах.

Пенсію можна отримувати якщо в країні, де перебуває пенсіонер, укладена міжнародна угода чи договір з Україною.

Що зробити, щоб отримати. Для цього пенсіонеру потрібно звернутись до органу соцзахисту держави перебування щоб перевести українську пенсію на рахунок за кордон.

Якщо угоду/договір не укладено з країною, де перебуває пенсіонер, то виплата пенсії припиняється на весь період перебування особи за кордоном.

Перелік угод та договорів , які регулюють питання пенсійного забезпечення.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час одного зі свого брифінгів повідомив, що всі пенсії проіндексовані відповідно до графіка.

Тому березневі пенсії виплачуватимуться вже з урахуванням індексації — 14%. Отримати їх мають 10,2 млн українців.

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