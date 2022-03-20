Чи може пенсіонер отримувати виплату за кордоном, якщо виїхав на постійне проживання — Finance.ua

Чи може пенсіонер отримувати виплату за кордоном, якщо виїхав на постійне проживання
Якщо пенсионер виїхав за кордон на постійне проживання, то чи може він отримувати виплату за кордоном.
Про це розповіли в Пенсійному кур’єрі. Так, може отримувати, але не в усіх країнах.
Пенсію можна отримувати якщо в країні, де перебуває пенсіонер, укладена міжнародна угода чи договір з Україною.
Що зробити, щоб отримати. Для цього пенсіонеру потрібно звернутись до органу соцзахисту держави перебування щоб перевести українську пенсію на рахунок за кордон.
Якщо угоду/договір не укладено з країною, де перебуває пенсіонер, то виплата пенсії припиняється на весь період перебування особи за кордоном.
Перелік угод та договорів, які регулюють питання пенсійного забезпечення.
Раніше президент України Володимир Зеленський під час одного зі свого брифінгів повідомив, що всі пенсії проіндексовані відповідно до графіка.
Тому березневі пенсії виплачуватимуться вже з урахуванням індексації — 14%. Отримати їх мають 10,2 млн українців.
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