Отопительный сезон: сообщили, когда к теплу будут подключать дома — Finance.ua
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Отопительный сезон: сообщили, когда к теплу будут подключать дома

Энергетика
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Отопительный сезон для жилого фонда планируется начать в конце октября, если не будет похолодания раньше.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев в эфире телемарафона.
«Отопительный сезон начнется вовремя, без переносов и изменений», — сказал Чернышев, которого цитирует пресс-служба Минрегиона.
«Что касается жилищного фонда, то в большинстве городов мы в конце октября планируем начать поставку тепла. Если будет холодно до этого — мы начнем раньше, согласно температурным показателям», — отметил чиновник.
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Он напомнил, что отопительный сезон начинается, как только в течение 3 дней среднесуточная температура будет ниже +8°C. «Даже погода на нашей стороне!» — указал Чернышев в Facebook.
Сейчас, по его словам, в 9 регионах уже началось подключение социальных учреждений к теплоснабжению, это прежде всего медицинские учреждения, роддома, там, где это нужно сделать в первую очередь.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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