Отопительный сезон: сообщили, когда к теплу будут подключать дома — Finance.ua

Отопительный сезон: сообщили, когда к теплу будут подключать дома Сегодня 14:00 — Энергетика

Отопительный сезон для жилого фонда планируется начать в конце октября, если не будет похолодания раньше.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев в эфире телемарафона.

«Отопительный сезон начнется вовремя, без переносов и изменений», — сказал Чернышев, которого цитирует пресс-служба Минрегиона.

«Что касается жилищного фонда, то в большинстве городов мы в конце октября планируем начать поставку тепла. Если будет холодно до этого — мы начнем раньше, согласно температурным показателям», — отметил чиновник.

Он напомнил, что отопительный сезон начинается, как только в течение 3 дней среднесуточная температура будет ниже +8°C. «Даже погода на нашей стороне!» — указал Чернышев в Facebook.

Сейчас, по его словам, в 9 регионах уже началось подключение социальных учреждений к теплоснабжению, это прежде всего медицинские учреждения, роддома, там, где это нужно сделать в первую очередь.

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УНН По материалам:

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