Отменить статус безработного теперь можно в «Дії» — Finance.ua

Отменить статус безработного теперь можно в «Дії»

Сегодня 15:33 — Личные финансы

Отменить статус безработного теперь можно онлайн на портале «Дія».

Об этом сообщила пресс-служба Государственного центра занятости.

«На портале государственных услуг „Дія“ стало доступным заявление на отмену статуса безработного», — говорится в сообщении.

Как это сделать?

Чтобы воспользоваться услугой, нужно зарегистрироваться или авторизироваться в личном кабинете на портале «Дія» с помощью электронной подписи.

После заполнения онлайн-формы с обязательным указанием причины отмены статуса безработного ее следует отправить на рассмотрение в центр занятости.

В течение одного рабочего дня заявление будет рассмотрено. Заявитель получит уведомление о результатах рассмотрения в личный кабинет и на электронную почту.

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