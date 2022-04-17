Отменить статус безработного теперь можно в «Дії» — Finance.ua
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Отменить статус безработного теперь можно в «Дії»

Сегодня 15:33Личные финансы
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Отменить статус безработного теперь можно онлайн на портале «Дія».
Об этом сообщила пресс-служба Государственного центра занятости.
«На портале государственных услуг „Дія“ стало доступным заявление на отмену статуса безработного», — говорится в сообщении.

Как это сделать?

  • Чтобы воспользоваться услугой, нужно зарегистрироваться или авторизироваться в личном кабинете на портале «Дія» с помощью электронной подписи.
  • После заполнения онлайн-формы с обязательным указанием причины отмены статуса безработного ее следует отправить на рассмотрение в центр занятости.
  • В течение одного рабочего дня заявление будет рассмотрено. Заявитель получит уведомление о результатах рассмотрения в личный кабинет и на электронную почту.
Ранее эксперты заявляли, что нынешний кризис на рынке труда является самым тяжелым за последние 10 лет. Киевский рынок труда пострадал наиболее ощутимо.

Справка Finance.ua:

  • на период военного состояния процедура взаимодействия с безработными максимально упрощена и адаптирована. Как это происходит — мы рассказывали по ссылке;
  • Кабмин выделил еще 1,2 миллиарда Министерству экономики для обеспечения своевременной выплаты пособий по безработице и материальной поддержки безработных в условиях военного положения.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам: Finance.ua
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