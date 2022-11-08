Отключения света могут продолжаться всю зиму: эксперт назвал энергодефицитные регионы — Finance.ua
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Отключения света могут продолжаться всю зиму: эксперт назвал энергодефицитные регионы

Энергетика
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В течение осенне-зимнего периода ситуация с отключениями света в Украине будет сложной, а в некоторых регионах аварийных и плановых отключений может быть больше.
Как рассказал директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в интервью Главреду, в случае новых обстрелов со стороны россии энергосистема Украины в ближайшие месяцы будет вынуждена работать в постоянном режиме чередования аварийных отключений и ремонтов.
По его словам, Северный регион Украины в принципе энергодефицитен, потому что в Киеве, Черниговской, Житомирской и Киевской областях производят мало электрической энергии.
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«Здесь мало соответствующих электростанций, тепловых станций. Поэтому регион зависит от других регионов — он связан с высоковольтными линиями электропередач. И если эти линии повреждены, то возникают соответствующие проблемы», — отметил Омельченко.

Справка Finance.ua:

  • В Киевской области и на севере Украины ощутимые улучшения с электроснабжением возможны уже через неделю, но только в случае отсутствия новых обстрелов энергосистемы. Об этом заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
  • По его словам, самая сложная ситуация после 5 российских массированных ракетных ударов сложилась на северо-востоке Украины, в частности, в Киевской и Харьковской областях.
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По материалам:
УНІАН
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