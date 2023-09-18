От чего зависит стоимость корпоративной медицинской страховки — Finance.ua

От чего зависит стоимость корпоративной медицинской страховки Сегодня 08:06 — Страхование

От чего зависит стоимость корпоративной медицинской страховки

На финальную стоимость полиса, которую будет покрывать работодатель, влияет несколько факторов. Прежде всего, это пакет услуг, который он покрывает. Чем больше опций — тем дороже будет полис.

Кроме того, важный фактор — уровень доступных клиник, где будет организована медицинская помощь. Если в пакет входят брендовые больницы элитного класса, то стоимость такого пакета может быть на 30%-70% дороже страховок, ориентированных на обслуживание в частных клиниках среднего уровня, государственных и ведомственных больницах.

Впрочем, государственная клиника вовсе не означает плохое качество обслуживания. Для застрахованных оно, как правило, более качественное, чем для остальных обычных «бюджетных» пациентов. Ведь страховая компания не заинтересована выбрасывать деньги на ветер и контролировать процесс лечения, чтобы оно было эффективным. Для этого есть специальные кураторы, организующие весь процесс.

Есть и другие факторы, которые принимаются страховой компанией во внимание при формировании цены:

количество работников, которых планируется застраховать;

сфера деятельности предприятия;

местонахождение и территориальное распределение работников;

сумма, на которую страховщик обеспечит лечение;

средний возраст работников;

кратность оплаты страховых платежей.

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