Ощадбанк начал кредитование посевной — Finance.ua
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Ощадбанк начал кредитование посевной

Сегодня 15:15Кредит&Депозит
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Ощадбанк начал кредитование посевнойОщадбанк начал кредитование посевной
Ощадбанк приступает к кредитованию на проведение посевной кампании.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«В рамках правительственной программы поддержки сельхозпроизводителей Ощадбанк начинает кредитование на проведение посевной кампании», — говорится в сообщении.
Украинские сельхозпроизводители смогут получить:
  • до 80% обеспечения кредитов государственной гарантией,
  • кредиты под 0% на период военного положения и в течение первого месяца после его прекращения или отмены.

Справка Finance.ua:

  • ранее сообщалось, что правительство будет компенсировать до нуля процентную ставку по кредитам господдержки компаниям для предотвращения российской агрессии и преодоления ее последствий, в частности, для удовлетворения потребностей ВСУ и/или населения, пострадавшего в результате боевых действий;
  • на время действия военного положения бизнес сможет получить кредит под 0% годовых объемом до 60 млн грн, а количество разрешений для предпринимателей сократят с 600 до 20 документов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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