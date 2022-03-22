Ощадбанк начал кредитование посевной — Finance.ua

«В рамках правительственной программы поддержки сельхозпроизводителей Ощадбанк начинает кредитование на проведение посевной кампании», — говорится в сообщении.
Украинские сельхозпроизводители смогут получить:
до 80% обеспечения кредитов государственной гарантией,
кредиты под 0% на период военного положения и в течение первого месяца после его прекращения или отмены.
Справка Finance.ua:
ранее сообщалось, что правительство будет компенсировать до нуля процентную ставку по кредитам господдержки компаниям для предотвращения российской агрессии и преодоления ее последствий, в частности, для удовлетворения потребностей ВСУ и/или населения, пострадавшего в результате боевых действий;
на время действия военного положения бизнес сможет получить кредит под 0% годовых объемом до 60 млн грн, а количество разрешений для предпринимателей сократят с 600 до 20 документов.