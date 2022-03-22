Ощадбанк начал кредитование посевной — Finance.ua

Ощадбанк начал кредитование посевной

Ощадбанк начал кредитование посевной

Ощадбанк приступает к кредитованию на проведение посевной кампании.

«В рамках правительственной программы поддержки сельхозпроизводителей Ощадбанк начинает кредитование на проведение посевной кампании», — говорится в сообщении.

Украинские сельхозпроизводители смогут получить:

до 80% обеспечения кредитов государственной гарантией,

кредиты под 0% на период военного положения и в течение первого месяца после его прекращения или отмены.

Справка Finance.ua:

ранее сообщалось, что правительство будет компенсировать до нуля процентную ставку по кредитам господдержки компаниям для предотвращения российской агрессии и преодоления ее последствий, в частности, для удовлетворения потребностей ВСУ и/или населения, пострадавшего в результате боевых действий;

на время действия военного положения бизнес сможет получить кредит под 0% годовых объемом до 60 млн грн, а количество разрешений для предпринимателей сократят с 600 до 20 документов.

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