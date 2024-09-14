«єОселя»: На какую сумму выдано кредитов по программе в этом году — Finance.ua

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«єОселя»: На какую сумму выдано кредитов по программе в этом году

Кредит&Депозит
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«єОселя»: На какую сумму выдано кредитов по программе в этом году
«єОселя»: На какую сумму выдано кредитов по программе в этом году
По программе доступных кредитов «єОселя» за восемь месяцев этого года объем выданных кредитов составляет 10,5 млрд грн, что превышает прошлогодний показатель.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Сколько кредитов выдано с самого начала программы

Отмечается, что с начала программы более 12,5 тысячи украинских семей взяли льготные ипотечные кредиты на общую сумму 20 млрд грн.
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По словам первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины Юлии Свириденко, 9,5 тыс. военнослужащих, педагогов, медиков и ученых взяли кредиты под 3% годовых, а 3 тысячи других категорий граждан — под 7% годовых.
«Большинство заемщиков оформляют кредитные соглашения на срок 15−20 лет. Средняя площадь недвижимости составляет 56,6 кв. метров, сумма кредита — 1,6 млн грн, а средняя стоимость недвижимости — 2,19 млн грн», — отметила Свириденко.
Больше всего кредитов выдано в:
  • областных центрах — 34% сделок;
  • городах — 24%;
  • селах — 23%;
  • столицы — 19%.
В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе «єОселя» 139 кредитов на 243 млн грн, из которых 83 — на приобретение жилья на вторичном рынке, а 56 — на первичном.

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По материалам:
Finance.ua
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