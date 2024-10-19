«єОселя»: Более половины покупателей жилья выбирают ремонт от застройщика — Finance.ua

«єОселя»: Более половины покупателей жилья выбирают ремонт от застройщика
Более половины покупателей жилья, воспользовавшихся государственной программой «єОселя», рассматривают вариант приобретения квартир с ремонтом от застройщика.
Об этом свидетельствует опрос девелоперов, проведенный агентством «Интерфакс-Украина».
Анна Лаевская, коммерческий директор «Интергал-Буд», отметила, что более 50% сделок в рамках программы «єОселя» приходится на квартиры с ремонтом.
«Для заемщика приобрести квартиру с отделкой и заложить эти расходы в тело кредита гораздо проще», — рассказала она.
По ее словам, пока немногие девелоперы предлагают услугу ремонта, однако тренд на такую услугу будет расти, особенно в сегменте комфорт-класса.
Большинство покупателей в сегменте комфорт-класса нацелены на покупку готового к заселению жилья. Во-первых, стоимость ремонта от застройщика ниже, чем в случае самостоятельного выполнения работ. Во-вторых, покупатель сразу фиксирует для себя цену, это убережет его от роста стоимости работ и материалов в будущем", — пояснила эксперт.
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Между тем директор по продажам Rishko Capital Наталия Нестеренко отметила, что тренд на квартиры с ремонтом от застройщика в Закарпатской области растет в течение последних двух лет.
В то же время около 70% клиентов компании по программам «єОселя» и «єВідновлення» заказывают услугу «ремонт под ключ».
«Благодаря государственным программам клиенты могут аккумулировать средства на ремонт. В общем если сделка заключается не с местными клиентами, а участниками из прифронтовых и центральных областей Украины, то в 90% случаев это сделка с последующим заказом услуги «ремонт под ключ», — сообщила она.
Рост спроса на услугу ремонта от застройщика отметили и в компании Perfect Group.
По словам руководителя проектов компании Алексея Коваля, около 20% клиентов девелопера рассматривают приобретение жилья с ремонтом, а в структуре сделок по «єОселя» это количество еще выше.
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«В наших отдельных проектах до 30% покупателей, которые оформляют ипотеку по программе „єОселя“, включают ремонт в общую стоимость кредита. Это связано с тем, что многие хотят сэкономить время и ресурсы, сразу получая готовое к проживанию жилье», — объяснил он.
Как сообщила директор по маркетингу группы компаний DIM Дария Бедя, доля готовых квартир с ремонтом в структуре спроса на первичном рынке жилья составляет на сегодняшний день 35−45%.
«На рынке действительно постепенно растет спрос клиентов на квартиры с ремонтом. Если в прошлом году большинство покупателей выбирали вторичный рынок, то в этом году ситуация несколько меняется — количество запросов на жилье с ремонтом от застройщика увеличивается», — отметила Бедя.
По ее словам, услуга ремонта от девелопера позволяет покупателю сэкономить до 40%, учитывая себестоимость ремонта силами клиента.
Напомним, в октябре 2024 года стоимость недвижимости за «квадрат» однокомнатных квартир в Киеве составляет 54 тыс. грн. Именно с такой ценой больше всего объявлений о продаже недвижимости (7,9%).
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