Опрос ІТ-руководителей: 32% применяют ИИ, 63% увеличивают инвестиции в мейнфреймы — Finance.ua

Опрос ІТ-руководителей: 32% применяют ИИ, 63% увеличивают инвестиции в мейнфреймы Сегодня 03:10 — Технологии&Авто

Опрос ІТ-руководителей: 32% применяют ИИ, 63% увеличивают инвестиции в мейнфреймы

Опрос более 800 руководителей и технических специалистов, проведенный BMC (мировым лидером программных решений для Autonomous Digital Enterprise), показал, что 62% из них используют рабочие процессы DevOps для создания и развертывания программ.

Исследование мейнфреймов подтверждает их ценность и дальнейший рост в качестве платформ для инноваций.

Указанный опрос продемонстрировал несколько интересных тенденций:

94% респондентов положительно воспринимают мейнфреймы, а 63% сообщили об увеличении инвестиций в мейнфреймы за последний год.

DevOps и AIOps продолжают расти для мейнфреймов, как и объем данных и количество баз данных.

Комплайенс и безопасность остаются приоритетом для практиков мейнфреймов. Впервые он появился в 2019 году.

Для 35% респондентов облако оказалось одним из четырех приоритетов на следующий год с повышенным интересом к внедрению облачных технологий, таких как облачное хранилище и резервное копирование.

Результаты опроса еще больше подтверждают потребность организаций в усилении процессов мейнфрейма предприятия с помощью инструментов, обеспечивающих большую скорость, надежность и безопасность.

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На следующий год прогнозируется продолжение инноваций DevOps и рост AIOps.

Опрос выявил, что чуть менее трети респондентов (32%) используют искусственный интеллект в ІТ-операциях (AIOps) на всех платформах.

«Использование AIOps как в мейнфреймах, так и в средах, не являющихся мейнфреймами, значительно выросло с 25% в 2021 году до 32% в 2023 году. Проблемы с внедрением AIOps, включая стоимость, сложность и потребность в специализированных наборах навыков, снизились. Текущие пользователи сообщают об улучшенном времени безотказной работы, способности быстро выявлять проблемы и заранее понимать тенденции как самые большие бизнес-ценности AIOps», — говорится в исследовании BMC.

По словам Джона Маккенни, старшего вице-президента и генерального менеджера интеллектуальной оптимизации и трансформации Z в BMC, опрос позволил сделать вывод, что организации продолжают инвестировать в приложения для мейнфреймов вместе с распределенными вычислительными средами.

Также 61% респондентов отметили, что объем данных на мейнфреймах вырос за последний год, а 56% сообщил об увеличении количества запущенных баз данных. Более трети опрошенных также отметили повышение интереса к использованию преимуществ облачных технологий, например для хранения и защиты данных.

Комплайенс и безопасность лидируют в списке приоритетов для организаций мейнфреймов. К тому же 61% респондентов назвали их главными проблемами, за которыми следует оптимизация затрат (49%), улучшение автоматизации (41%) и восстановление данных (40%).

В материале Devops.com говорится, что организации с мейнфреймами используют современные инструменты разработки программ, такие как VS Code, чтобы привлечь молодое поколение разработчиков. Важно продолжать привлекать разработчиков в платформы мейнфреймов, которые запускают самые важные программы на предприятии. Многие из этих приложений модернизируются с помощью инструментов и методов DevOps, а не переносятся на другую платформу.

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Интерес к использованию генеративного ИИ для написания кода для мейнфрейм-приложений менее очевиден из-за проблем интеллектуальной собственности. Большинство организаций не захотят предоставлять код своего мейнфрейма широкому языковому коду общего назначения (LLM), управляющему общедоступной генеративной платформой ИИ. Но важна роль частных LLM, обучающихся с помощью проверенного кода.

Независимо от того, как будет развиваться генеративный ИИ, еще много работы нужно для дальнейшего внедрения лучших практик DevOps в среде мейнфреймов.

Каждая организация будет определять, насколько строго применять эти методы исходя из частоты, с которой нужно обновлять программы, работающие на мейнфреймах. В большинстве случаев организации с мейнфреймами в течение многих лет будут использовать подходы на основе каскада и DevOps для создания и развертывания программ.

«Времена, когда мейнфреймами управляли изолированно от остальной распределенной вычислительной среды, медленно подходят к концу. Мейнфрейм — это, вероятно, еще один узел для развертывания программ. Вызов и возможность теперь состоит в том, чтобы получить правильные инструменты DevOps в руки ІТ-команды, управляющей гетерогенными ІТ-средами, включая мейнфреймы», — говорится в материале Devops.com.

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