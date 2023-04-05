Определили лучшего СЕО страховой компании — FinAwards-2023 Сегодня 21:15 — Страхование

Председатель Правления ЧАО «Страховая компания VUSO» Андрей Артюхов с наградами в номинациях «Лучший СЕО страховой компании» и «Лучший страховой продукт военного времени»

Состоялась шестая церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards-2023.

Примечательно, что, несмотря на полномасштабную войну, церемония состоялась в оффлайне — финансисты, банкиры и другие гости премии собрались в кулуарах Торгово-промышленной палаты Украины, чтобы наградить лучших в своей отрасли.

О премии. FinAwards — ежегодная премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua.

В ходе церемонии избрали и лучшего СЕО страховой компании. За это звание боролись четверо представителей разных СК.

Звание лучшего СЕО страховой компании получил Андрей Артюхов — председатель Правления ЧАО «Страховая компания VUSO».

Справка Fiannce.ua:

VUSO — одна из крупных классических универсальных страховых компаний в Украине. Это украинская страховая компания, созданная 24 сентября 2001 года;

страховая компания VUSO позиционирует себя как компания эффективного внедрения Интернет-обслуживания клиентов. Вы можете заказать любой вид страхования, не выходя из офиса или дома;



компания имеет 16 лицензий по добровольным видам страхования и 8 лицензий по обязательным видам страхования;



International Financial Club «Bankir» присвоил СК VUSO награду в номинации «Страховая компания года — 2022» в рамках XVII Всеукраинского конкурса «Страховая компания года — 2022».



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