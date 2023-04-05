Определили лучшего СЕО страховой компании — FinAwards-2023
Состоялась шестая церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards-2023.
Примечательно, что, несмотря на полномасштабную войну, церемония состоялась в оффлайне — финансисты, банкиры и другие гости премии собрались в кулуарах Торгово-промышленной палаты Украины, чтобы наградить лучших в своей отрасли.
О премии. FinAwards — ежегодная премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua.
В ходе церемонии избрали и лучшего СЕО страховой компании. За это звание боролись четверо представителей разных СК.
Звание лучшего СЕО страховой компании получил Андрей Артюхов — председатель Правления ЧАО «Страховая компания VUSO».
Справка Fiannce.ua:
- VUSO — одна из крупных классических универсальных страховых компаний в Украине. Это украинская страховая компания, созданная 24 сентября 2001 года;
- страховая компания VUSO позиционирует себя как компания эффективного внедрения Интернет-обслуживания клиентов. Вы можете заказать любой вид страхования, не выходя из офиса или дома;
- компания имеет 16 лицензий по добровольным видам страхования и 8 лицензий по обязательным видам страхования;
- International Financial Club «Bankir» присвоил СК VUSO награду в номинации «Страховая компания года — 2022» в рамках XVII Всеукраинского конкурса «Страховая компания года — 2022».
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